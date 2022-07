Les hommages se multiplient, suite au décès, ce dimanche, de l’ancienne et première directrice du Centre d’études des sciences et des techniques de l’information (Cesti), Eugénie Rokhaya Aw. Universitaires, anciens collègues, institutions internationales, etc., livrent leurs témoignages sur cette grande dame.

Pr. Mary Teuw Niane : ‘’Elle était d’une grande finesse intellectuelle’’

‘’Madame Eugénie Rokhaya Aw nous a quittés. Journaliste et universitaire de talent, elle fut une femme engagée au service de son pays. Elle contribua à l’élaboration des curricula des nouvelles UFR lorsque j’étais recteur de l’UGB. Toujours affable et conviviale, elle était d’une grande finesse intellectuelle. Elle était très attachée à la rigueur intellectuelle. Elle détestait les légèretés et la paresse intellectuelles qui commençaient à gagner nos élites. Je présente mes sincères condoléances à notre doyen le professeur Aloyse Raymond Ndiaye et à toute sa famille. Paix à son âme.’’

Article 19 : ‘’Une femme enthousiaste et dynamique’’

‘’Une grande perte pour la presse sénégalaise et le monde des médias. Article 19 gardera un souvenir impérissable d'une femme enthousiaste et dynamique. Repose en paix, chère Eugénie.’’

Raw M. Compagny : ‘’Elle nous a marqués par ses analyses pertinentes…’’

‘’C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de notre chère amie et collaboratrice, Mme Eugénie Rokhaya Aw. Elle nous a marqués par ses analyses pertinentes et sa grande compréhension du paysage médiatique. Eugènie Aw était l’une des premières femmes journalistes et spécialistes de la communication. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille et à toute la presse d’ici et d’ailleurs. Elle continuera, à travers ses mots, à inspirer toute une génération…’’

L’UPF internationale : ‘’Eugénie Rokhaya Aw était connue au sein du réseau de l’UPF pour son dynamisme et son franc-parler’’

‘’Journaliste au long cours, ardente militante des droits de la femme, passionnée d’art et de culture, Eugénie Rokhaya Aw a débuté sa carrière au quotidien sénégalais ‘Le Soleil’, dans les années 70. Elle collabore ensuite à d’autres journaux, dont le mensuel ‘Afrique Démocratie’, dans les années 2010. Au Cesti, l’institut de journalisme et de communication de l’université Cheikh Anta Diop, elle a enseigné le genre et l’environnement, et a été la première femme à diriger l’institution. Eugénie Rokhaya Aw était, jusqu’à son décès, la présidente du tribunal des pairs du Cored, le Conseil pour le respect des règles d’éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Membre de la section sénégalaise de l’UPF, Eugénie Rokhaya Aw était connue au sein du réseau de l’UPF pour son dynamisme et son franc-parler. Elle a activement participé à différentes manifestations de l’UPF internationale depuis les Assises de la presse francophone de Dakar en 2014…’’

Mamadou Diop Decroix, SG AJ/PADS : ‘’ Grande Dame, actrice de tous les combats justes de son époque’’

‘’Eugénie Rokhaya Aw est ainsi partie. Lorsqu’après la cérémonie de dédicace du livre d’Abdoulaye Bathily, je demandais de ses nouvelles à son si dévoué époux Aloyse Raymond Ndiaye, je ne m’imaginais pas qu'aujourd'hui une telle nouvelle me parviendrait. Une grosse perte pour nous autres d’And Jëf/Xare Bi qui bravions la répression de l’époque et pour beaucoup d’autres qu’elle a accompagnés dans sa si riche existence. Je ne sais que dire... Depuis juin 75… Que la terre lui soit légère. J'espère que cette génération de révolutionnaires sénégalais et africains dont l'ambition a toujours été d'aider nos peuples à se débarrasser de leurs chaînes, trouvera le moyen de rendre un hommage hautement mérité à cette grande dame, actrice de tous les combats justes de son époque. Condoléances aux camarades des années de braise, au monde universitaire et à celui de la presse.’’

Cécile Sow, ancienne journaliste :

‘’Je garde en mémoire votre bienveillance’’

‘’Adieu Eugénie Rokhaya Aw. Que dire de plus lorsque les témoignages, plus touchants les uns les autres, se succèdent ? Pas grand-chose, si ce n’est qu’un sentiment de vide m’habite depuis que j’ai appris votre rappel à Dieu. Je garde en mémoire votre bienveillance, le jour où je vous ai annoncé que j’avais mis un terme à ma carrière de journaliste, deux ans après avoir connu un épisode éprouvant et effrayant, dont j’avais pu néanmoins sortir indemne… Vous aviez été attentive et si respectueuse de mon choix (que vous regrettiez pourtant). Je vous aimais beaucoup et nous vous aimerons encore… Doux repos éternel auprès de notre Seigneur ! Amine… Je présente mes sincères condoléances à Bouba Sow, votre fils, mon collègue à Radio Nostalgie dans les années 1995, à votre époux, le Pr. Ndiaye, ainsi qu’à tous vos proches.’’

Seydi Gassama : ‘’Elle a encouragé les étudiants en journalisme à s'intéresser et à se spécialiser sur les thématiques relatives aux droits humains’’

‘’Nos hommages au Pr. Eugénie R. Aw, rappelée à Dieu à Dakar le dimanche 3 juillet 2022. Directrice du Cesti, elle a encouragé les étudiants en journalisme à s'intéresser et à se spécialiser sur les thématiques relatives aux droits humains. Pensées et condoléances à sa famille.’’

CRJRS : ‘’Une femme de convictions’’

‘’La Convention des jeunes reporters du Sénégal rendait un hommage mérité à Eugénie Rokhaya Aw. C’était le 10 décembre dernier. Une professionnelle dans l'âme est partie à jamais... Nos condoléances à sa famille et à toute la corporation.’’

Kankoué Nouwodjo, ancien Délégué des étudiants du Cesti à l’Assemblée de l’Ucad : ‘’Le Cesti actuel a été rendu possible grâce au travail de fond effectué par Mme Aw’’

‘’Madame Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye, c’est une femme de courage, de détermination et de grande générosité. Elle a su prendre, au bon moment, ses responsabilités en devenant la directrice du Cesti, l’école qui a formé les meilleurs journalistes de la sous-région. Eugénie Aw a replacé le Cesti au cœur de sa principale mission qui est de former de bons et de vrais journalistes professionnels. Son militantisme réaliste et d’ouverture a aidé l’établissement à remporter de nombreuses victoires sur le chemin de sa relance, notamment celle de la nécessité pour le centre de se reconnecter avec ses principaux partenaires clés de l’éducation.

Son investissement personnel a permis à l’école d’améliorer et d’accroître son efficacité et la pertinence de ses programmes de formation. En 2016, on peut considérer que le Cesti n’a rien à envier aux autres institutions comparables de formation de journalistes sur le continent. C’est dire que le Cesti actuel a été rendu possible grâce au travail de fond effectué il y a quelques années par celle que nous appelons tous affectueusement ‘’Madame Aw’’.

Ses victoires vont au-delà des luttes en faveur du progrès social, de l’éducation et de la formation de la relève dans le secteur des médias. On ne le dit pas trop souvent, mais il faut noter qu’Eugénie Aw est également – et surtout - une militante convaincue de la cause de la femme en Afrique. Au Cesti, c’est elle qui nous a transmis les valeurs d’équité et d’égalité homme-femme. On mesure mieux aujourd’hui les nombreux enjeux et défis à relever dans nos pays au chapitre de la promotion du statut de la femme. Il nous faut, pour gagner ce pari, plusieurs autres Eugénie Aw…’’