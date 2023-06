Décès de Ndoye Douts

C’est avec tristesse que le monde de la culture et des arts a appris le rappel à Dieu de Mohamadou Ndoye, plus connu sous le nom de ‘’Ndoye Douts’’, artiste plasticien et vidéaste sénégalais, le jeudi 8 juin à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Dès l’annonce de son décès, les hommages se sont succédé, dont celui du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow.

Selon lui, un grand artiste s’en est allé. ‘’Connu pour le regard juste et vrai posé sur la cité de la Médina pour ce qu’elle est, à travers sa vie palpitante, ses quartiers et chaumières en désordre, Ndoye Douts était âgé seulement de 50 ans. Pur produit de l’École nationale des arts, les questions liées à l’habitat et à l’urbanisation étaient son terrain de prédilection. Sur cette thématique de la ville, ses œuvres sont exposées à travers le monde, dans les grandes galeries, les biennales et foires d’art internationales’’, a-t-il rappelé.

D’après lui, ‘’sa création a été documentée par d’éminents critiques d’art. Au-delà de la reconnaissance, aux niveaux national et international, de son travail d’une grande beauté et de son amour pour l’art, Ndoye Douts était remarqué par ses qualités humaines que sont l’humilité, la disponibilité et la générosité, et par son investissement en faveur de la vie au sein de la communauté et d’une politique de la ville pensée. J’en veux pour preuve sa contribution dans l’Espace Médina, centre d’art urbain contemporain et dans son terroir de Diender où il est retourné’’.

...L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a aussi rendu hommage à Ndoye Douts sur sa page Facebook. ‘’J’apprends avec tristesse le rappel à Dieu de l’artiste Ndoye Douts. Peintre de talent, homme de principes, militant engagé pour les causes justes, son vécu aura été utile à toute la communauté. Aux acteurs des arts, je présente mes condoléances émues. À sa famille biologique, j’exprime ma profonde compassion et ma solidarité’’, a posté le leader de Taxawu Sénégal. Ndoye Douts est de la troisième génération de l’École nationale des arts où il est sorti major de sa promotion en 1999. Il faisait la fierté du Sénégal à l'international. Il a rejoint Joe Ouakam et Ndary Lô dans le monde céleste. ‘’Maître Douts, tu n’as jamais été dans la loi du «struggle for life» ou de la loi du plus ancien, mais dans la loi aussi ou plus puissante qu’elle, la loi de la coopération et de l’entraide’’, écrit Abdoulaye Diallo, Le Berger de l’île de Ngor.

‘’La cruauté de la nouvelle glace le cœur et paralyse la langue pour rendre hommage à un frère. Cet hommage provient de la raison et du cœur. Je le dois à celui qui a offert sa vie à la culture et à l’art, et s’est donné, un jour, la peine de venir me voir dans mon atelier pour me présenter ses enfants. Avec Douts, on apprenait l’art pur suivant la conception moderne. Il savait créer une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet. Son monde extérieur était l’artiste lui-même. Il avait subi, entre autres influences, la vie à la Médina, cœur de ville de Dakar’’, a témoigné M. Diallo. Il a rappelé que le défunt était un ‘’artiste qui savait mixer les tons, bouleversant à plaisir tous les sentiments avec une magie pleine d’intention et d’artifice. La magie exquise de ton style nous manquera. Tu étais un sage accompli, un initié parfaitement éduqué. Ton cœur était excédé de la présence d’hommes et était rempli par celle d’Allah’’, ajoute-t-il. Ndoye Douts est enterré hier à Diender. ‘’EnQuête’’ présente ses condoléances à sa famille et au monde culturel.