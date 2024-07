« C’est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort, et c’est vers lui que nous retournons. Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher papa s’en est allé à jamais », a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux le chanteur malien Sidiki Diabaté.

Toumani, le père, virtuose de la kora, est décédé hier à Bamako des suites d’une maladie. Âgé de 58 ans, il était hospitalisé depuis plusieurs jours. Issu d’une famille de griots, le défunt s’était fait connaître à travers le monde grâce à sa musique et à sa kora.

Il a collaboré avec des sommités de la musique telles que Björk, la star islandaise, Damon Albarn, le grand instrumentiste Cheikh Tidiane Seck, et Ali Farka Touré, avec qui il a remporté deux Grammy Awards pour les albums In the Heart of the Moon et Ali et Toumani. Toumani Diabaté a également collaboré avec Youssou Ndour.

D’ailleurs, ce dernier a écrit sur ses réseaux sociaux : « Mon frère et ami, le virtuose de la kora et arrangeur musical hors pair, Toumani Diabaté, vient de nous quitter. Un ambassadeur du Mali, un ambassadeur de l'Afrique vient de nous quitter. Mes condoléances à toute sa famille. »