Dans des communiqués différents, le Parti démocratique sénégalais et le parti Awalé du Dr Abdourahmane Diouf ont félicité le président Macky Sall qui a décidé de ne pas présenter une troisième candidature à la Présidentielle de 2024.

Le président de la République a annoncé, hier, qu’il ne sera pas candidat à la Présidentielle de 2024. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le Parti démocratique sénégalais (PDS) a salué la décision de Macky Sall de ne pas solliciter un troisième mandat à la tête de l’État. ‘’Nous félicitons le président pour sa décision courageuse, qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité et de continuer à progresser sur le chemin de la démocratie. Nous sommes convaincus que, dans le prolongement du Dialogue national qu’il a initié, cette décision contribuera à préserver la sérénité et la paix dont notre pays a tant besoin et à garantir des élections justes et transparentes’’, lit-on dans la note.

Par ailleurs, les libéraux ont invité le peuple à soutenir leur candidat. ‘’Les Sénégalaises et les Sénégalais attachés au respect des libertés et de l’État de droit, à la stabilité et à la prospérité de notre pays sont appelés à rejoindre Karim Wade et à soutenir sa candidature. Karim Wade incarne pour le Sénégal le renouveau politique et une ambition forte, fondée sur le développement économique, la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques’’, se vante le PDS.

Dans cette optique ajoutent les partisans de Wade fils, ‘’nous donnons rendez-vous à tous nos militants et sympathisants au prochain congrès d'investiture où nous officialiserons la candidature de Karim Wade. Cette manifestation consacrera l’union de toutes les forces vives de la Nation autour du projet de notre candidat pour un Sénégal rassemblé et prospère’’.

Le PDS reste convaincu que ‘’Karim Wade sera le président dont notre pays a besoin pour faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté. Son expérience, sa vision et son engagement envers le peuple sénégalais sont des atouts précieux pour l’édification d’un avenir meilleur. Le PDS invite notamment tous ceux qui croient aux libertés et à la patrie, quelle que soit leur affiliation politique d’aujourd’hui, à le rejoindre pour défendre les valeurs démocratiques, l'État de droit et le progrès économique et social’’. Aussi, ajoute-t-on, ‘’il a pleine confiance dans le peuple sénégalais rassemblé autour de Karim Wade. Notre candidat conduira les transformations significatives au profit de la population. Le PDS appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à se mobiliser autour de son candidat Karim Wade afin de conduire le pays à la victoire’’.

Le leader d’Awalé Sénégal Abdourahmane Diouf et ses partisans n’en sont pas encore aux appels à voter. Dans un communiqué, ils se sont contentés d’approuver la décision prise hier par le chef de l’État. ‘’Le président Macky Sall a pris la décision de respecter la Constitution en ne se présentant pas à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2023. Le parti Awalé se réjouit de cette décision sage qui grandit à bien des égards le président sortant. Le parti Awalé rend hommage au président Macky Sall et lui souhaite une sortie honorable. Le parti Awalé appelle toutes les forces vives à accompagner le président et son gouvernement pour bien finir le mandat en cours dans la paix, la stabilité et la concorde nationale’’, lit-on dans le communiqué.