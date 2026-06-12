Face à la dégradation progressive du couvert forestier et à la pression croissante de l'urbanisation et des activités agricoles, les autorités administratives et forestières de Thiès ont réaffirmé leur engagement en faveur de la protection des forêts classées de la région.

Le Comité régional de développement (CRD) tenu ce jeudi à la gouvernance de Thiès, consacré à la gestion durable des ressources forestières, a permis de dresser un état des lieux préoccupant de la situation environnementale dans la région. Revenant sur l'historique des espaces protégés, le Lieutenant-colonel El Hadj Malick Ndione, chef du Service régional des Eaux et Forêts de Thiès, a rappelé que la forêt classée de Thiès a été créée en 1933, avant que d'autres forêts classées et périmètres de restauration ne soient institués à partir de 1957.

Ces mesures, souligne-t-il, visaient avant tout à protéger les écosystèmes du plateau de Thiès, un espace stratégique dont l'influence sur la régulation du climat et le maintien de la végétation demeure essentielle pour l'équilibre environnemental de la région. Mais, indique El Hadj Malick Ndione, la situation a considérablement évolué au fil des décennies. Car le couvert forestier s'est fortement dégradé et que le taux de classement dans la région n'est plus aujourd'hui que de 15,04 %. D'après lui, cette situation résulte notamment de plusieurs opérations de déclassement, de l'expansion urbaine ainsi que de l'affectation de certaines terres à d'autres usages.

Face à ce constat, le Lieutenant-colonel El Hadj Malick Ndione annonce le lancement d'un processus de réactualisation des limites des forêts classées, en étroite collaboration avec les populations locales et les chefs de village. Le responsable régional des Eaux et Forêts a expliqué que cette démarche repose sur une approche inclusive visant à identifier toutes les occupations irrégulières recensées à l'intérieur des périmètres classés. Les constats effectués feront l'objet de rapports et de procès-verbaux qui seront transmis au gouverneur de la région avant leur acheminement au niveau national.

Pour le Lieutenant-colonel El Hadj Malick Ndione, la sécurisation de ces espaces constitue aujourd'hui une priorité nationale. Il estime que la préservation des forêts classées est indispensable pour protéger la biodiversité et renforcer la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Le chef du Service régional des Eaux et Forêts rappelle également que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique ainsi que la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols, a initié l'organisation de réunions du Comité régional de développement (CRD) dans les différentes régions du pays.

Tout ceci lui fait dire que ces rencontres permettent de réunir l'ensemble des acteurs concernés afin de construire une réponse concertée face aux menaces qui pèsent sur les ressources forestières, notamment la pression foncière, l'agriculture et l'avancée de l'urbanisation.

Un patrimoine national à protéger et non une réserve foncière

Prenant la parole au nom de l'administration territoriale, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a insisté sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation auprès des populations. Il a souligné que cette rencontre a permis de réunir le président du Conseil départemental, les services techniques de l'État, le service des Eaux et Forêts, les organisations communautaires de base ainsi que les représentants de la société civile autour des enjeux liés à la préservation du patrimoine forestier régional.

Selon l'adjoint au gouverneur, le principal message porté par l'autorité administrative est clair : les forêts classées constituent un patrimoine national qui doit être protégé et non considéré comme une réserve foncière destinée à des occupations ou exploitations incompatibles avec sa vocation environnementale.

Ababacar Sadikh Niang appelle ainsi à une responsabilisation accrue de tous les acteurs. Il salue l'engagement déjà manifesté par les communautés locales et estime que la gestion durable des ressources forestières de Thiès ne pourra être efficace sans une implication citoyenne forte et continue. Pour l'autorité administrative comme pour les services forestiers, la sauvegarde des forêts classées constitue aujourd'hui un enjeu majeur de développement durable, de protection de la biodiversité et d'amélioration des conditions de vie des populations.

À travers cette dynamique de concertation, les autorités entendent renforcer la gouvernance environnementale et préserver durablement un patrimoine naturel considéré comme essentiel pour les générations présentes et futures.

NDEYE DIALLO (THIES)