À travers un témoignage empreint d'émotion, le conteur et chercheur Dr Massamba Guèye évoque celui qu'il considère comme bien plus qu'un collègue : un frère, un compagnon de réflexion et l'un des plus précieux gardiens de la tradition orale sénégalaise.

Il y a des hommages qui retracent une carrière. Celui du Dr Massamba Guèye raconte une relation. Au lendemain du décès du professeur Babacar Mbaye Ndaak, le spécialiste du conte ne parle pas d'abord de distinctions honorifiques ni de parcours universitaire. Il évoque un homme avec lequel il partageait une même passion : celle de la parole comme patrimoine, comme savoir et comme lien entre les générations.

Dans son témoignage, l'émotion affleure derrière chaque souvenir. Babacar Mbaye Ndack n'était pas seulement un enseignant ou un chercheur reconnu. Il était, selon lui, « un frère », un compagnon de route avec lequel il a mené pendant des années le même combat pour préserver et transmettre les traditions orales sénégalaises. Pour Massamba Guèye, la disparition de Babacar Mbaye Ndaak dépasse la perte d'une personnalité académique.

Il voit s'éteindre l'une des grandes mémoires de la culture wolof, un homme capable de faire dialoguer l'histoire, les récits populaires et les réalités contemporaines. Sa connaissance de la langue, des traditions et des mécanismes de transmission faisait de lui un acteur majeur de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Son engagement ne relevait pas de la nostalgie. Il considérait la tradition comme une matière vivante, appelée à éclairer le présent plutôt qu'à rester enfermée dans le passé.

Au fil de son témoignage, Massamba Guèye insiste sur une autre dimension de son compagnon : son rapport à la parole. Dans une société traversée par les tensions, Babacar Mbaye Ndaak croyait au pouvoir du dialogue. Pour lui, raconter, expliquer et transmettre constituaient autant de moyens de rapprocher les individus et de préserver le vivre-ensemble. Cette vision rejoint tout un pan de la tradition africaine où la parole n'est pas seulement un moyen de communication, mais un instrument de médiation, de régulation sociale et de construction collective.

Professeur d'histoire-géographie principal de classe exceptionnelle, chevalier de l'Ordre national du Lion, Babacar Mbaye Ndaak laisse une œuvre qui dépasse les distinctions reçues au cours de sa carrière. Pour Massamba Guèye, son véritable héritage réside dans les générations qu'il a formées, dans les récits qu'il a contribué à préserver et dans la conscience culturelle qu'il a nourrie chez ceux qui l'ont côtoyé.

Au-delà de la peine, son témoignage porte ainsi une conviction : certaines voix ne disparaissent pas avec ceux qui les portaient. Elles continuent de vivre dans les savoirs transmis, dans les langues préservées et dans les mémoires qu'elles ont façonnées. En rendant hommage à son compagnon de route, Massamba Guèye ne célèbre pas seulement un homme. Il rappelle l'importance de celles et ceux qui consacrent leur vie à préserver ce qui ne s'archive pas toujours : la parole, les récits et la mémoire d'un peuple.

Fatou Ba