C'est samedi dernier que l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a débuté ses opérations chirurgicales. En l’espace de 72 heures, les spécialistes ont opéré une vingtaine de personnes avec l’appui de l’ONG française Terre d’ophtalmo.

Aujourd’hui 29 août marquera la 7e de service de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. D’après le directeur de cet établissement hospitalier, tous les services sont ouverts. Les agents, d’après Moussa Sam Daff, se sont tués corps et âme pour arriver à ce stade.

À l'époque, a-t-il rappelé, il n'y avait pas d'ophtalmologie. Ce fut une grande bataille pour arriver à ce stade. ‘’On en est là aujourd’hui grâce à une symbiose. Tous les services fonctionnent. Il y a de la chirurgie au niveau du service d'ophtalmologie. Le prochain défi est de tout faire pour qu'il soit complet et à 100 %. Nous sommes censés servir les populations. Donc, pour les compétences, nous sommes obligés d'aller les chercher partout pour répondre à la demande pour le bonheur de la population. Les partenaires que sont Terre d’ophtalmo ont opéré et formé en théorie comme en pratique. Ils ont permis à notre équipe de maîtriser ce qu'ils sont en train de faire.

Il y a d'autres défis à relever avec eux dans le secteur des opérations. Nous voulons développer des choses, prendre ce qu'il y a de mieux pour l'apporter ici. Nos ressources humaines sont assez ouvertes et réceptives dans ce qui se fait ailleurs. Nous avons beaucoup appris. Nous allons cheminer ensemble pour d'autres défis pour les relever. Il suffit d'y croire, pour y arriver’’, a indiqué M. Daff hier lors de la cérémonie de clôture du partenariat entre les deux entités.

Dans le futur, d’après lui, c'est d'autres challenges qui vont se préparer. L'ONG Terre d'ophtalmo leur a été très utile durant les 72 heures. C'est une opportunité qui ne devait pas se rater. ‘’Nous allons faire un rapport pour le transmettre aux autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Durant ces trois jours, 28 personnes ont été opérées. Ce qui n'est pas une petite chose pour un début. Je voudrais aussi préciser que cette mission de l’ONG Terre d’ophtalmo fait suite à celle que nous avions organisée au mois de mai dernier. Dans le cadre de la coopération internationale, nous étions partis finaliser une coopération avec le centre hospitalier intercommunal de Moland les Mureaux et toujours dans ce cadre, nous nous sommes rapprochés de Terre d'ophtalmo où il y a de grands experts en matière d'ophtalmologie qui officie également assez souvent dans les pays en voie de développement. Puisque notre unité ophtalmologique était en train de se mettre en place et de prendre un envol, nous avons estimé qu'il était nécessaire de donner un coup de fouet au développement de ce service. Ils étaient très intéressés par ce que nous étions en train de faire et très rapidement, nous avons mis les équipes en contact’’, a rappelé le directeur.

En outre, il a précisé que cette mission a deux objectifs. Le premier, c'est un but d'échanges, de connaissances sur la phacoémulsification et sur d'autres aspects très techniques et pointus dans le cadre de la prise en charge des maladies de l'œil. Ils ont échangé avec ces techniciens. Donc, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le deuxième objectif, c'est également lancer le démarrage des activités d'opération de la cataracte. Ils ont opéré des malades qui ont été déjà ciblés pour deux jours et avant de signer une convention pour lancer non seulement les activités chirurgicales au niveau de l'hôpital Dalal Jamm, mais aussi lancer un long partenariat avec Terre d'ophtalmo et Dalal Jamm dans le cadre de la formation, d'échanges de compétences et de bonnes pratiques. ‘’Nous avions ciblé une vingtaine de personnes qui ont bénéficié d'intervention et le coût sera gratuit. Les malades ont juste pris quelques implants, mais pour ce qui est de l'intervention, il n'y a rien à payer. À partir de cette mission, on a lancé les activités chirurgicales. Avant, il n’y avait que des activités de consultation, mais l'activité chirurgicale n'avait pas démarré. Nous avons aménagé un bloc pour les besoins de la mission, mais également pour un besoin de démarrage des activités opératoires en ophtalmologie’’, a indiqué le directeur de Dalal Jamm.

Pour sa part, le président l’ONG Terres d'ophtalmo a confié que ce qui les conduit à Dalal Jamm est un partenariat qu’ils sont en train de mettre en place avec la direction de l'hôpital. L'ONG, d’après Dr Camille Rambaud, a été contactée pour aider à la mise en place du service d'ophtalmologie. ‘’On sait que cet hôpital a fait énormément de travail et d'efforts suite à la crise de Covid-19, ensuite en développant différentes activités de gynécologie, d'obstétrique et de PMA (procréation médicalement assistée), de cancérologie. Aujourd'hui, le but est de développer le service d'expertise et d'excellence en ophtalmologie dans d'autres spécialités. Nous arrivons ici pour apporter notre compétence et notre expertise technique pour la mise en place du service d'ophtalmologie et de la chirurgie ophtalmologique de pointe de l'hôpital Dalal Jamm. On a commencé les premières interventions de la chirurgie cataracte. L'hôpital a un équipement de pointe, de ce qui se fait de mieux en ophtalmologie. Donc, nous allons commencer les premières interventions chirurgicales aux côtés de nos collègues du service ophtalmologie’’, a renseigné Dr Rambaud.

