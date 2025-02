Plus de deux millions de mètres carrés ont été déminés en Casamance, entre 2008 et 2024, a-t-on appris, mercredi, à Ziguinchor (Sud), du directeur du Centre national d’action antimine au Sénégal (CNAMS), l’ambassadeur Papa Maguèye Diop. ‘’Entre 2008 et 2024, les opérations de déminage ont permis de dépolluer, au total, une superficie de 2 203 976,37 m2 dans 54 localités (141 zones). Les équipes de déminage ont réussi à détruire 504 engins’’, a déclaré le directeur du CNAMS.

L’ambassadeur Papa Maguèye, Diop qui s’exprimait en marge de la réunion du Comité régional de pilotage du plan spécial 2024- 2025 pour le retour des déplacés en Casamance, a rassuré que ses équipes vont parachever le processus dans, au moins, 20 localités, dont les 14 sont abandonnées. La rencontre a été présidée par le gouverneur de Ziguinchor Mor Talla Tine, en présence des élus territoriaux, des chefs de service, des chefs de village, des acteurs de développement et des autorités administratives.

Le directeur du Centre national d’action antimine au Sénégal a rappelé qu’à ce jour, vingt localités restent à déminer. ‘’Sur cette liste, les 14 sont abandonnées et six sont en cours d’enquête’’, a-t-il révélé. Le gouverneur Mor Talla Tine a rappelé que le déminage humanitaire est intimement lié au processus de paix. ‘’Pour que le retour des déplacés puisse être effectif dans les terroirs, il faut impérativement accélérer le processus de déminage’’, a préconisé le chef de l’exécutif régional. Selon lui, ‘’la question du déminage constitue une dimension importante dans le retour des populations déplacées et dans le travail qu’on nous a confié’’. ‘’L’État du Sénégal doit accélérer le programme de déminage en Casamance pour qu’en 2026, le Sénégal puisse respecter ses engagements. Nous voulons un Sénégal sans mine’’, a-t-il souhaité.

...Mor Talla Tine a ainsi invité la sous-commission de déminage à tout mettre en œuvre pour accélérer le processus. Il s’est félicité de l’initiative de l’État qui a décidé d’octroyer un financement de 15 milliards de francs CFA pour booster les activités de déminage en Casamance. Le président du Conseil départemental d’Oussouye, Maurice Diédhiou, a déploré ‘’le fait qu’aucune action de déminage ne soit entreprise dans le département d’Oussouye, notamment dans la commune de Santhiaba Manjack où plusieurs villages sont encore abandonnés à cause de la présence des mines’’.

Le maire d’Oulampane, Sagar Coly, a réclamé l’accélération du processus pour, dit-il, ne pas freiner la dynamique de retour des populations déplacées. Les engins explosifs ont fait 870 victimes officiellement répertoriées et dont les 186 présentent des séquelles physiques. La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d’un des plus vieux conflits d’Afrique depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d’une marche en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie de cette région, le conflit a continuellement baissé en intensité. Il y a deux ans environ, l’armée nationale avait mené des opérations d’envergure pour neutraliser les principales bases rebelles, renforçant ainsi l’accalmie notée dans cette partie du pays et favorisant le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine. En mai dernier, au moins 250 combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont acté le dépôt de leurs armes lors d’une cérémonie organisée à Mongone, une localité du département de Bignona qui abritait par le passé une importante base du mouvement irrédentiste.