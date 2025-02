Départ troupes françaises

Le Sénégal et la France ont annoncé la mise en place d’une commission conjointe pour organiser le retrait des troupes françaises et la restitution des bases militaires d’ici la fin de l’année 2025.

Cette décision a été officialisée dans un communiqué conjoint signé par le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

‘’Les deux pays entendent travailler à un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui prend en compte les priorités stratégiques de toutes les parties’’, lit-on dans le document. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de redéfinition des relations militaires entre la France et plusieurs pays africains.