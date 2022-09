Pour booster l’attractivité de la ville de Kolda, le maire El Hadj Mamadou Diao a présenté, lors d’une session municipale portant examen du compte administratif, les grands axes de sa politique municipale, à travers le projet ‘’La nouvelle ville de Kolda’’. Pour l’édile, ce projet vaste et ambitieux doit permettre de redonner à la capitale du Fouladou sa ‘’beauté’’, en développant le commerce et le tourisme.

Comme le dit l’adage, ‘’Rome ne s’est pas faite en un jour’’. Il en sera de même pour Kolda. Et pour remettre la ville sur les bons rails et espérer, dans les prochaines années, rendre plus attractive encore la ville, le nouveau maire El Hadj Mame Boye Diao veut miser sur le projet ‘’La nouvelle ville de Kolda’’. Son ambition est de redonner à la capitale du Fouladou son attractivité pour les touristes, mais aussi pour les actifs en misant sur les atouts naturels de la commune. Il veut transformer Kolda et rénover sa ville.

Pendant plusieurs heures, l’édile a présenté et défendu son projet face à des conseillers plutôt convaincus.

Avec l’appui du ministère de l’Urbanisme, cette nouvelle ville sera bâtie sur un espace de 150 ha, à Boune Kane, un des quartiers de la périphérie de la ville de Kolda. ‘’Sur cet espace, seront construits un stade municipal aux normes, une unité de pisciculture, une maison de l’artisanat et une entité de maraichage pour jeunes’’, indique Mame Boye Diao.

Ce n’est pas tout. Des projets structurants comme ‘’la cité de la Diaspora’’ sur 20 ha et des logements sociaux, entre autres, y seront érigés. Toutes choses qui rendront la ville plus attractive aux plans social, sportif et économique’’. D’après plusieurs conseillers et Koldois interrogés, ce projet contribuera à renforcer l’attractivité touristique et à améliorer les conditions de vie des habitants.

De plus, le maire compte également améliorer les recouvrements, afin de faire de la gouvernance municipale une réalité.

Gouvernance municipale

La capitale du Fouladou rencontre de nombreuses difficultés de recouvrement et de gestion de ses recettes budgétaires, en effet. Et pour avoir des résultats probants, le maire mise sur la création de trois commissions importantes au sein de sa municipalité. Ce qui lui permettra de renforcer les capacités des conseillers et des agents, corriger les faiblesses constatées dans la mobilisation des ressources propres à la maire et remettre en service les aires de jeu désertées par les acteurs sportifs.

Les tâches ont été réparties comme suit : l’économiste Moussa Baldé va conduire la commission chargée d’améliorer les recouvrements. Sur ce point, il a été noté un écart important entre les prévisions et les réalisations. Selon le maire Mame Boye Diao, les recouvrements liés au foncier bâti et non bâti, aux patentes et taxes, entre autres, sont loin des attentes des conseillers, alors que la ville regorge de niches intéressantes. D’où la création de cette commission qui va réfléchir incessamment sur les stratégies les meilleures, afin d’inverser la tendance baissière des recouvrements.

L’édile de Kolda compte également impliquer tous les services déconcentrés, afin de satisfaire les nombreuses attentes des populations.

Pour le maire Mame Boye Diao, la mobilisation des ressources propres doit être une préoccupation majeure pour toute commune qui aspire à un développement. ‘’Ce sont, d’ailleurs, ces ressources propres qui doivent faire la fierté d’une commune. Car on ne peut pas continuer à tendre chaque fois la main et vouloir un développement’’, dit-il.

NFALY MANSALY