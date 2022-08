Le Sénégal est qualifié en quarts de finale du Championnat d’Afrique masculin de basket des moins de 18 ans. Les Lionceaux, qui ont réussi le carton plein, vont croiser le fer avec l’Angola, demain jeudi.

L’équipe du Sénégal de basket a survolé la phase de poules de l’Afrobasket U18 masculin, à Madagascar. Les Lionceaux ont réalisé le carton plein en remportant leurs trois matches. C’est d’ailleurs la seule équipe du tournoi à avoir réussi cette performance. Ce qui lui a permis de terminer à la première place de la poule A.

Pour les quarts de finale, les champions d’Afrique 2012 vont en découdre avec l’Angola, qui est classée 4e du groupe B dominé par le Mali, champion en titre. Malgré leur rang, les Angolais se sont fait remarquer d’entrée en battant le tenant du titre (57-61). Les Sénégalais sont donc prévenus.

Les poulains de Sir Parfait Adjivon ont réussi leur entrée en lice face à l’Algérie sur le score de 76 à 59. Les Sénégalais ont dominé toute la partie face à des Algériens décidés à en découdre. Durant la première période, la domination sénégalaise était légère. Avec un écart de trois points (19-16) lors du premier quart temps et seulement d’un point au second acte (21-20). De retour de la pause, les Vert-Blanc n’ont pas tenu la cadence. Ainsi, le Sénégal a fait le break dans le troisième quart temps grâce à ses douze points d’écart (23-11). Avec un score de 63-47, soit 16 longueurs d’avance, les Lionceaux ont pu gérer le dernier acte. Cette première victoire leur a permis d’aborder avec plus de confiance la 2e rencontre où ils ont élevé le niveau de jeu face au Bénin. Cette fois, l’addition a été plus salée. Les jeunes Sénégalais ont infligé une lourde sanction à l’équipe béninoise par un écart de 55 points (39-94). Les hommes du coach Adjivon ont terminé le job contre la sélection du pays hôte. A l’issue d’un match âprement disputé, le Sénégal s’imposé face à Madagascar sur le score de 70 à 62, soit 8 points d’écart.

Mohamed Faye et Ousmane Ndiaye, fers de lance

Durant cette première phase du championnat d’Afrique, deux joueurs se sont particulièrement illustrés dans l’équipe du Sénégal. Il s’agit de l’arrière Ousmane Ndiaye (Dragons Rhondorf, Allemagne) et de l’ailier Mohamed Faye (Reggio Emilia, Italie). Ces derniers ont d’ailleurs été les principaux artisans de la victoire contre Madagascar. Le joueur de Reggio a réalisé un double-double avec 26 points inscrits et 15 rebonds (10 offensifs et 5 défensifs) récupérés. Ce qui lui a valu la meilleure évaluation du match (+31). Ndiaye a eu la 2e évaluation (+25) grâce à son double-double : 18 points inscrits et 18 rebonds (3 offensifs et 15 défensifs). La présence de ces deux joueurs dans la raquette s’est révélée décisive. Ils ont enregistré 33 des 56 rebonds du Sénégal contre les Malgaches, soit près de 60 %.

A l’issue de la phase de poules, Ousmane Ndiaye et Mohamed Faye font partie du trio de tête au tableau des statistiques par joueur dominé par le Malgache Mathias M’Madi avec 21,3 points par match pour un total de 64 points en 3 matches. Ndiaye arrive à la 2e position avec un total de 60 points inscrits en trois rencontres, soit 20 points par match. Il est suivi par Faye qui a obtenu 55 points en trois apparitions, soit 18,3 points par match.

AFFICHES DES QUARTS DE FINALE Mercredi Bénin - Mali Guinée - Madagascar Jeudi Algérie - Egypte Angola - Sénégal

LOUIS GEORGES DIATTA