L’édition 2022 du Daaka annuel de Médina Gounass aura lieu du 05 au 14 mars prochain. La date a été annoncée, hier, par le président du comité d’organisation de cet événement religieux, Seydou Ba, lors d’un CRD préparatoire. Il a soutenu qu’il n’y a pas de réseau téléphonique au niveau du site du Daaka de Médina Gounass. « Le réseau téléphonique reste un problème préoccupant au niveau du site du Daaka. Quand des milliers de gens se retrouvent dans ce lieu, pendant une dizaine de jours sans pouvoir joindre leurs familles ou être joints par leurs proches, c’est une difficulté », a fait savoir M Ba. Avant de demander qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible. ‘’C’est une nécessité », a-t-il plaidé.

D’autres préoccupations liées à l’eau, l’éclairage et à la sécurité ont été soulevées. Sur ces questions précises, Seydou Ba se dit « satisfait » des engagements pris par les membres du comité régional de développement pour mettre les pèlerins dans de bonnes conditions de séjour.

Le Daaka est une retraite spirituelle de la famille tidiane de Médina Gounass qui dure 10 jours dans un site éloigné de 10 km de la cité. Pendant ces jours, les fidèles, des centaines de milliers, logent dans des huttes. Ils font les prières en commun et des dévotions individuelles dans leurs logis.

Cette manifestation religieuse, qui a lieu tous les ans dans la brousse, a pour but de nettoyer le cœur de l'attachement à ce monde, des plaisirs matériels et d'amener le fidèle à se rappeler d'Allah, Tout-puissant et glorifié. Il donne au fidèle le goût de l'adoration, de la prière (124 000 salatoul Fatihi chaque jour et plusieurs récitals du Saint Coran) et la satisfaction et la paix au cœur.

Elle offre le temps pour méditer, faire son bilan intérieur et de s'interroger sur le sens de sa présence sur ce monde ? Il faut de l'humilité, de la patience et de l'endurance, car la retraite se fait dans la brousse, loin du confort.

NFALY MANSALY