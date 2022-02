Dakar-Bruxelles

Le Sénégal, sa capitale et quelques-unes de ses figures culturelles seront à l’honneur de la prochaine édition du festival Moussem Cities, prévu du 3 au 27 février à Bruxelles, un événement dont les organisateurs prévoient de projeter plusieurs films sénégalais. Le programme de cet événement réserve une large place à la créativité artistique sénégalaise.

Plusieurs disciplines artistiques telles que le cinéma, la danse, les arts plastiques et la littérature seront mises en exergue à cette occasion, écrivent les promoteurs du festival dans un communiqué reçu à l’APS. Le plasticien Soly Cissé, les chanteurs Wasis Diop et Malick Pathé Sow, résidant à Bruxelles, ainsi que la chorégraphe Germaine Acogny se produiront dans la capitale belge, selon le communiqué.

Une projection de films sénégalais, dont ‘’La Noire de...’’ (1966), de Sembène Ousmane (1923-2007), ‘’Deweneti’’ (2006), de Dyana Gaye et ‘’Atlantiques’’ (2019), de Mati Diop, est prévue lors de cet événement. S’agissant du volet littéraire, les auteurs choisis ne se rendront pas à Bruxelles en raison des restrictions sanitaires, mais plusieurs podcasts et vidéos d’écrivains, de slameurs et d’universitaires sénégalais ont été réalisés et seront projetés durant le festival Moussem Cities, indiquent les organisateurs.

Ainsi, après Alger, Damas, Casablanca et Beyrouth, ils veulent honorer Dakar et sa créativité culturelle. Moussem Cities est un festival des arts multidisciplinaires créé en 2001 à Bruxelles. Il est devenu un centre nomade des arts au rayonnement international. Le festival a été lancé par une communauté marocaine établie en Belgique, ‘’moussem’’ signifiant ‘’célébration culturelle’’ en arabe. L’objectif des organisateurs était de donner une visibilité, à travers l’art, aux minorités issues de l’immigration en Belgique.