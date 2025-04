Depuis hier, la société de transport public, Dakar Dem Dikk, a une nouvelle image et une nouvelle identité reflétant les vraies valeurs de la République du Sénégal. Lors de la cérémonie de présentation, Thierno Seydou Diop, secrétaire général de ladite société, a rappelé que le directeur général Assane Mbengue, dès sa prise de fonction, a effectué un état des lieux, un diagnostic de cette société et a constaté que c'est une société qui doit être au mieux dans une posture de représenter les populations et donc de satisfaire sa mission de service public d'intérêt général.

De ce point de vue, a-t-il ajouté, ils ont effectué des sondages, tant internes qu'externes. Il en ressort que plus de 90 % des réponses indiquent que la principale revendication des Sénégalais est de voir la société redorer le blason national à travers ses outils. Autrement dit, les populations ont exprimé leur souhait de voir tous les outils de travail de Dakar Dem Dikk, en l'occurrence ses bus, arborer les couleurs nationales. "C'est la raison pour laquelle il a été question de repenser la nouvelle identité graphique afin qu'elle réponde au mieux à ces couleurs.

C’est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris comme prétexte ce 65e anniversaire de notre indépendance pour demander aux populations que leur message a été bien reçu, perçu et appliqué. Il faut comprendre qu'une société connaît des hauts et des bas. Il existe également une situation économique qui varie selon les circonstances et les décisions. Mais je peux vous dire aujourd'hui que Dakar Dem Dikk est dans une situation assez positive. En parlant de cette situation positive, j'ai envie de dire que la courbe de progression a pris une ascendance continue, ce qui se traduit d'ailleurs par le type de bus que vous avez vu, qui reflète la concrétisation de l’un de nos projets phares qui vient s'ajouter à l'ensemble des projets en cours de réalisation.

Je puis dire aujourd'hui que sans doute cette société est l'une des premières à s'investir dans la digitalisation. Vous verrez bientôt que cette digitalisation permettra à tout Sénégalais de suivre, à partir de son smartphone, de son ordinateur ou de tout autre outil électronique, ses voyages et de nous faire parvenir ses recommandations", a-t-il expliqué. Cela signifie, selon lui, que cette digitalisation, qui passe d'abord par une proximité vis-à-vis des usagers, est un outil de travail indispensable pour instaurer la confiance, mais aussi pour répondre au mieux à la nécessité d'être plus proche des Sénégalais.