La ville de Dakar accueille, du 4 au 6 mai, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le thème de cette édition est la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires.

Une première en Afrique. Dakar abrite le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. L’ouverture de cette sixième édition, présidée hier par le président Macky Sall, se tient du 4 au 6 mai. S'adressant à l'assistance qui a pris d'assaut la salle du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, il est revenu sur la genèse de Dakar 2023.

"J'ai porté la candidature de Dakar. J'ai répondu favorablement à l'appel du maire de Dakar Barthélemy Dias. Le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire n'est plus à démontrer, encore plus pour les pays qui cherchent à s'inscrire sur la voie de l'émergence, comme le nôtre", a déclaré M. Macky Sall.

"Ce forum, poursuit-il, revêt donc une importance capitale, mais le Sénégal a pris les devants en ayant mis des programmes sociaux tels que la DER, le 3FPT, le Puma, les Bourses de sécurité sociale, etc. Toutes ces initiatives convergent d'une manière ou d'une autre vers la mise en place d'une économie plus juste, qui essaie de répondre aux préoccupations de tout un chacun".

Dans son discours, le président de la République en a aussi profité pour se faire l'avocat des pays moins industrialisés sur la question du climat. ‘’Les thématiques abordées posent aussi des questions essentielles au-delà du thème central. Par exemple, par rapport au réchauffement climatique, ce sont les pays qui ont moins pollué qui subissent plus le phénomène. Les responsabilités ne doivent pas être les mêmes. Un Etat comme le Sénégal, par exemple, ne doit pas payer le même tribut, écologiquement parlant, que la Chine ou les États-Unis. Car, en même temps, les pays en développement ont besoin de ces ressources pour booster leurs économies", a analysé le président sortant de l'Union africaine.

Barthélemy Dias pour une "démocratisation de l'accès au financement"

Le maire de Dakar, quant à lui, s'est attardé sur le dossier des jeunes qui, selon lui, occupent "95 % du secteur informel". Pour corriger cette anomalie, le premier magistrat de la ville de Dakar propose d'accentuer la scolarisation et la formation de cette couche, mais aussi, il a sollicité la "démocratisation de l'accès au financement" pour que la population juvénile ne soit pas laissée en rade dans le processus de l'économie sociale et solidaire.

Dans cette même veine, Barthélemy Dias a également prôné la mise en place d'une "banque des pauvres" pour s'inspirer du modèle né au Bengladesh et qui a eu un grand succès, grâce notamment à son système qui favorise les emprunteurs.

Président en exercice du forum, Pierre Hurmic n'a fait que prendre la même trajectoire que ses hôtes sénégalais. "Ce forum, après notamment Montréal, Bilbao et Mexico, reste un moment privilégié pour nous questionner ensemble sur les défis sociaux, économiques, mais aussi environnementaux. Nous avons plus que jamais besoin de bâtir un monde tourné vers la solidarité mutuelle et plus juste. C'est aussi un forum historique, d'autant plus qu'il coïncide avec l'adoption de la part des Nations Unies, mais aussi dans la mesure où il se déroule pour une première fois en terre africaine", a soutenu le président du forum, par ailleurs maire de Bordeaux, Pierre Hurmic.

Pour lui, "un autre monde est possible", grâce à ce genre d'initiative qui mette l'homme, le capital humain au centre de toute entreprise.

Selon lui, cela passe aussi par une "économie favorisant la création d'emplois pour les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes et les femmes’’.

Barthélemy Dias, "un moment de fierté et de responsabilité" Lors de sa prise de parole, le maire de Dakar a fait part de toute sa fierté, mais aussi de la responsabilité que cela implique d'abriter un événement d'une telle ampleur. "C'est un moment important pour la ville de Dakar, pour le Sénégal et pour l'Afrique. L’Afrique, justement qui, avec une population très jeune, pourra bénéficier très certainement des conclusions qui émaneront des discussions’’. Par ailleurs, l'édile de la capitale a magnifié le "soutien total du gouvernement" qui, selon lui, à travers le ministère de la Microfinance, n'a ménagé aucun effort pour que l'événement soit une vraie réussite à bien des égards. De son côté, le président de la République a bien rendu la pareille à M. Dias, en saluant à juste titre son implication. ‘’Je tiens tout spécialement à remercier le maire de Dakar Barthélemy Toye Dias. Je lui disais tout à l’heure : ‘’Barthélemy, Yangui dokhal deh.’’ Moungui dokhal, c’est bien. Vraiment, bravo. Et comme disait l’autre, je dirai à ton papa Jean-Paul, qui est avec moi, que tu as bien travaillé’’, a magnifié le locataire du palais tout sourire.

Mamadou Diop