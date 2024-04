Le tout nouveau ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a instruit ce lundi, le directeur général des impôts et domaines (Dgid), Abdoulaye Diagne, de "suspendre immédiatement et à titre provisoire les procédures domaniales et foncières dans certaines zones" de la ville de Dakar et de la banlieue (Guédiawaye et Malika). Motifs invoqués ? Parer à « la recrudescence des litiges fonciers dans les zones géographiques les plus sensibles dans lesquelles la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir ». Sont concernées les opérations foncières des zones de lotissements de « BOA », « Hangar des pélerins, « EOGEN 1 et 2 », « Terme Sud », « Recasement 2 », « Cité Batterie », « EGBOS », « Diamalaye » et la Zone du littoral du département de Dakar (Corniche Ouest et Corniche Est) à Dakar ainsi que les Plans d’urbanisme de détails (Pud) de Guédiawaye et de Malika.

Par note de service datée du 29 avril 2024 portant « suspension à titre provisoire les procédures domaniales et foncières dans certaines zones », le directeur général des impôts et domaines (Dgid), Abdoulaye Diagne, a informé ses services des nouvelles instructions de la tutelle au sujet de « la gestion domaniale et foncière marquée depuis quelques années par une recrudescence des litiges fonciers ». Cette mesure intervient après l’annonce par l’architecte Pierre Goudiaby Atepa confirmée par la Descos de la forte décision prise samedi dernier par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, suspendant toutes les constructions sur le littoral. Sous ce rapport, les hautes autorités de l’Etat ont décidé de faire l’état des lieux « exhaustif de la situation du foncier dans les zones géographiques les plus sensibles dans lesquelles la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir ».

En conséquence de quoi, en application de cette directive ministérielle et en attendant la réalisation de cet exercice, il a demandé à tous les services relevant de la Dgid placée sous son autorité de « procéder à une suspension provisoire de l’instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones. Le champ d’application couvre les opérations foncières des zones de lotissements ci-après. Pour Dakar sont concernées les zones de lotissement de « BOA », « Hangar des pélerins, « EOGEN 1 et 2 », « Terme Sud », « Recasement 2 », « Cité Batterie », « EGBOS », « Diamalaye » et la Zone du littoral du département de Dakar (Corniche Ouest et Corniche Est). Hors de Dakar, sont concernés le Plan d’urbanisme de détails (Pud) de Guédiawaye et le Plan d’urbanisme de détails (Pud) de Malika.

Malamine CISSE