L’annonce du rappel à Dieu de l’avocat Me Pape Jean Seye a été comme un coup de tonnerre pour ses collègues, amis et proches. Décédé suite à une crise cardiaque, le 13 mai, des hommages et témoignages en son honneur ont inondé la toile. On partage avec vous quelques témoignages de ses amis et collègues consternés par sa disparition.

ME PAPA LEYTI NDIAYE (BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS)

‘’Pape Jean aimait la vie, les confrères, les gens’’

‘’Maitre Pape Jean Sèye est donc parti, presque en fanfare, puisqu’il aura plaidé jusqu’au bout, jusqu’au soir qui précéda son départ, auquel il ne manquera, en définitive, que la scène de Papa Wemba. Il sera allé jusqu’au bout de sa peine, comme nous le suggère le courageux et controversé Jacques Isorni. Pape Jean était spécial : - un grand cœur : il partageait tellement tout, que j’avais pris le pli de toujours le chahuter sur la mode, ce que tu portes n’est pas beau. À cela, une explication triviale ; chaque fois que je lui faisais un compliment sur sa mise, il m’offrait la même chemise, le même boubou ou les mêmes chaussures…dans la journée ou dans la semaine.

C’était tout lui. -Un grand talent, un grand courage d’avocat : la longue liste des affaires fameuses ou non, qu’il a plaidées, en témoigne très amplement. Un grand engagement : j’ai appris très récemment qu’il a postulé pour un mandat de conseiller municipal à Saint-Louis, sa ville qu’il aimait viscéralement, au point, entre autres, d’en avoir présidé l’équipe de basket. Un grand croyant et surtout un grand musulman, comme ne l’indiquait pas son prénom : il me faisait souvent l’amitié de passer échanger quelques mots à mon bureau, quand il revenait de son khadra du vendredi soir. Faire le tour de Pape Jean Sèye, en quelques lignes, dans cet espace de temps très étroit que n’offre pas sa subite disparition, est une gageure. Pape Jean aimait la vie, les confrères, les gens. Nous les confrères, nous les gens, ne pleurons pas notre cher et regretté Pape Jean, prolongeons sa vie, célébrons-le, rions avec lui, rions de lui, car, il aimait ça… »

BOUBACAR NDIAYE FALL (MAGISTRAT)

‘’Me Pape Jean Seye était la bonhomie faite homme’’

‘’Je ne le pleure pas. Je sais, parce qu'ALLAH (swt) l'a dit, que l’au-delà est meilleur. La personne qui meurt se libère. Ceux qui lui survivent s'attristent. Ils sont, peut-être, égoïstes. Je le suis, certainement : je suis, profondément, triste. Me Pape Jean Seye était la bonhomie faite homme. Très taquin, il n'épargnait personne. Toujours souriant, son apparition faisait tomber les crispations. Une grande sociabilité doublée d'un grand professionnalisme. Un avocat. Mais bien plus : un plaideur de la vie et dans la vie. Repose en paix Me. Qu'ALLAH (swt), le maître des orients et des occidents, vous fasse miséricorde. Ce fut un plaisir de vous avoir connu ». Me Pape Jean Seye a prêté serment le 22 Mars 1991 et est inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats depuis cette date. Il était reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes en droit du travail et en gestion de ressources humaines dans le Barreau sénégalais’’.

MAKHALY NDOYE (JOURNALISTE ET PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES CHRONIQUEURS JUDICIAIRES)

‘’Merci pour ta simplicité et ta générosité…’’

« Tu as été un frère. On s’est connu par le plus grand des hasards. Au tribunal en 2009, et depuis tu n‘a pas changé. Pour tout besoin, tu étais présent. Et pour tout débordement, tu étais là pour me rappeler, de la manière la plus civilisée, à l’ordre. Les gens connaissaient tellement nos relations qu’ils faisaient souvent appel à moi pour te demander un service. Et toujours, tu le faisais pour moi. Tu m’as présenté à ta famille et je venais te voir à Yoff ou sur la route de l’aéroport. Notre dernière discussion date du 2 mai dernier, jour de la Korité. Au moment de se quitter je t’ai dit : «Grand j’ai des comptes à te rendre». Et tu m’as répondu : « Tout à fait. C’est pour ça que je t’appelais.» Merci pour tout. Merci pour ta simplicité, ta générosité… Qu’Allah SWT t’accueille dans son paradis éternel. Tu vas beaucoup me manquer ».

MAGUETTE NDAO