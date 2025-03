Demande de clémence pour Aliou Top 

Plusieurs organisations ont publié, hier, un communiqué conjoint pour demander la liberté provisoire pour Aliou Top. Dans le document, l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en Ligne (Appel), le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) et le Mouvement international d’apostolat des milieux sociaux indépendants (Miamsi-Sénégal) “expriment leur profonde préoccupation suite à la détention de M. Aliou Top, directeur de publication de Sunugaal 24 arrêté le 18 mars 2025”.

Monsieur Top a été “placé sous mandat de dépôt pour des accusations de 'diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, propos incitant à la discrimination ethnique et diffamation envers un groupe de personnes en raison de leur origine, par un moyen de diffusion publique”. Selon les organisations signataires, le journaliste, qui a rapidement reconnu la portée de ses propos en procédant au retrait du contenu incriminé et en présentant des excuses publiques aux membres de la communauté concernée”, mérite plus d'indulgence de la part des autorités judiciaires.

“En cette période sacrée de ramadan et de carême, moments dédiés au pardon, à la réflexion et à la réconciliation, les organisations signataires demandent aux autorités judiciaires d’accorder à M. Aliou Top une liberté provisoire afin qu’il puisse comparaître libre le 2 avril. Il s’agira ainsi d’un acte de clémence et d’équité, d’autant plus que l’intéressé a déjà manifesté des remords sincères et pris des mesures réparatrices”, lit-on dans le communiqué.