Du 27 au 29 juillet 2021, se tient la 13e édition du Sommet commercial américano-africain, organisé par le Conseil des entreprises pour l’Afrique (CCA) (l’US-Africa Summit of Heads of State and Global Business Leaders). Cette année, présidents, directeurs d’agence et chefs d’entreprise ont eu l’opportunité de proposer leurs analyses sur la création de ‘’nouvelles voies vers un partenariat économique plus fort entre les États-Unis et l’Afrique’’.

Soulignant les similarités existantes de part et d’autre de l’Atlantique quant aux difficultés auxquelles sont confrontées les femmes désireuses de lancer leur entreprise, le délégué général à l’Entrepreneuriat rapide a indiqué que sur les 60 milliards de francs CFA de financements accordés par la Der/FJ en trois ans, 75 % des bénéficiaires sont des femmes. Par ailleurs, face à la crise liée à la pandémie de la Covid-19, la Der/FJ affirme avoir significativement accompagné les femmes financièrement dans des secteurs tels que l’artisanat, l’agriculture ou encore des filières telles que le sel, la pêche, l’horticulture et l’anacarde.

‘’Ensemble, nous pouvons atteindre d’ambitieux objectifs. Désormais, il s’agit d’apporter une réponse concrète et durable à la question de l’emploi et de l’inclusion socio-économique des femmes et des jeunes - qui sont les franges démographiques les plus importantes, mais qui connaissent une marginalisation sur le plan économique’’, a déclaré Papa Amadou Sarr, le délégué général de la Der/FJ, à l’occasion du sommet.