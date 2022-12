Un atelier de partage avec les institutions utilisatrices du Registre national unique (RNU) a eu lieu hier. Selon le directeur de ce dernier, la structure qu'il dirige est un instrument de ciblage du gouvernement, pour le pilotage des politiques de protection sociale, qui découle de la volonté de mettre en place une base de données dynamique à même de favoriser l’optimisation des interventions sociales de l’État et des partenaires.

Pour le Dr Ousseynou Diop, le constat est que la pandémie de la Covid-19 a démontré qu’il est important, pour un pays de disposer d’un registre social permettant en cas de choc de déployer rapidement et avec précision l’assistance aux ménages affectés. Cela a été consolidé, selon lui, suite à l’institutionnalisation du RNU à travers le décret 2021-1052 du 2 août 2021 relatif au Registre national unique. Suite à cela, poursuit-il, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a entrepris de procéder à l’extension du RNU à un million de ménages, afin de pouvoir satisfaire au mieux les besoins d’information des projets-programmes à vocation sociale.

Ainsi, avec l’appui de l’ANSD et de la Banque mondiale, une carte de vulnérabilité a été produite, permettant la répartition équitable, à l’échelle nationale, des quotas d’extension en prenant en compte le niveau de vulnérabilité par commune. "Initiée depuis 2013, la base de données du RNU compte près de 30 % des ménages du pays et l’extension va nous permettre d’avoir un taux de couverture nationale de 55 %. Le travail de ce matin (hier) devra nous permettre de porter un regard critique et un feed-back suite à l’utilisation du RNU. En effet, nous assistons à une demande croissante dans l’utilisation du RNU par les différents projets et programmes, ce qui démontre toute la pertinence du RNU en tant qu’instrument de mise en cohérence des politiques sociales. Réduire la pauvreté et la vulnérabilité et investir dans le capital humain sont indispensables à l’émergence économique du pays et constituent une priorité du gouvernement pour la transformation économique et sociale", a confié le Dr Diop.

...En outre, il a profité de l'occasion pour parler des défis qui constituent des éléments à prendre en compte dans le processus de consolidation du RNU. Il a parlé de l’appui au processus d’extension et de mise à jour du RNU, le renforcement du dispositif de sécurité et de protection des données autant pour la collecte, le partage et l’utilisation par les projets et programmes à vocation sociale. "Réduire la pauvreté et la vulnérabilité et investir dans le capital humain sont indispensables à l’émergence économique du pays et constituent une priorité du gouvernement pour la transformation économique et sociale. C’est ainsi que le président de la République, Macky Sall, a défini, dans son programme politique, des projets ambitieux de protection sociale sous la coordination de la DGPSN, à travers la Stratégie nationale de protection sociale. En effet, depuis quelques années, le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, fait face aux effets dévastateurs de la pandémie de la Covid-19, aux impacts du changement climatique et au renchérissement des prix qui ont un impact négatif sur la sécurité et le bien-être des individus et des communautés", a soutenu le directeur de RNU.