La nouvelle église Saint-Louis-de-Gonzague de Diaboudior, qui remplace une vieille bâtisse menaçant ruine, a été bénie et inaugurée le 17 février par l'administrateur diocésain, Mgr Fulgence Coly.

‘’J’aime la beauté de ta maison Seigneur et le lieu du séjour de ta gloire’’. C’est en entonnant cette chanson, reprise par les nombreux joyeux fidèles venus de plusieurs contrées, que l’administrateur diocésain de Ziguinchor, monseigneur Fulgence Coly, a terminé son homélie, lors de la cérémonie eucharistique consacrant la bénédiction et l’inauguration de la nouvelle église du village de Diaboudior entièrement reconstruite grâce à la conjugaison de plusieurs efforts. Une chanson pour rendre grâce à Dieu, mais également pour louer tous les acteurs qui ont permis la réalisation de cette ‘’belle œuvre’’ construite en sept mois. Parmi ces acteurs, Jean-François Sambou, au nom de la famille de feu Jean-Pierre Sambou, ressortissant de Diaboudior qui vivait en France, à qui le village a exprimé sa profonde gratitude pour leur généreuse contribution à la réalisation de ce ‘’joyau’’, l’Association des ressortissants catholiques et les musulmans du village établis à Dakar, mais aussi la diaspora. La sonorisation de l’église a été offerte par Alpha Sélemane Thiam, un fidèle musulman, citoyen d’honneur du village.

Situé dans le département de Bignona, en plein cœur du Fogny, Diaboudior, où musulmans et catholiques vivent dans une parfaite symbiose, relève de la paroisse de Balandine constituée par les villages de Diongol, Djibidione, Sindian, Balabassène et Kaoudioul. C’est pourquoi la présence remarquée de nombreux frères et sœurs musulmans venus communier avec leurs parents catholiques a été notée. ‘’Aujourd’hui, Dieu a visité son peuple. Il a visité la communauté de Diaboudior et toute la paroisse de Balandine. Que son nom soit loué’’, s’est réjoui Mgr Fulgence Coly tout au début de la célébration eucharistique. L’administrateur diocésain a rappelé qu’au-delà des murs et de l’édifice de prières dans lequel les fidèles se réunissent pour les assemblées eucharistiques, l’église est le lieu de la rencontre avec Dieu. ‘’C’est le lieu aussi de la communion, comme le synode nous l’invite. Communion dans le rassemblement de frères et sœurs. C’est le lieu du partage. L’église, c’est là où est Dieu aussi. C’est avant tout le corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres, les pierres vivantes’’, a ajouté Mgr Coly.

Ferveur populaire, repas copieux, chants et danses en présence des autorités administratives, militaires, politiques et religieuses du département de Bignona et de la région de Ziguinchor ont rythmé la bénédiction et l’inauguration de ce joyau.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)