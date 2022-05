L’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens (ITAC-STA) a fait face à la presse, hier, pour dénoncer les difficultés auxquelles ses membres sont confrontés. Si rien n’est fait, elle n’écarte pas le dépôt d’un préavis de grève.

La crise sanitaire et son corollaire de restrictions et d’incertitudes ont plongé, de longs mois durant, les travailleurs du secteur du transport aérien et de l’aviation civile dans la précarité, avec un impact désastreux sur les acquis sociaux. A l’heure de la relance économique, ces travailleurs, acteurs essentiels en première ligne dans la lutte contre la pandémie, au ‘’péril’’ de leur vie, restent injustement les laissés-pour-compte. Ce cri du cœur est du président de l’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens (ITAC-STA).

Selon Cheikh Wade qui faisait face à la presse hier, dans ce contexte, l’ITAC-STA s’est réunie en session extraordinaire le samedi dernier, à l’effet d’analyser la situation plus que préoccupante qui prévaut dans leur secteur, en particulier au niveau de la plateforme aéroportuaire. À l’issue de cette rencontre, poursuit-il, la Conférence des leaders de l’Intersyndicale a dénoncé le non-respect, par la tutelle, des engagements pris vis-à-vis des représentants des travailleurs.

Il s’agit, selon M. Wade, du cadre du dialogue social inclusif, de l’habitat social, l’amélioration des conditions de travail et des conditions d’emploi, de l’ouverture de la participation au capital de la société de gestion LAS SA, du pilotage et de la mise en œuvre de la stratégie nationale du hub aérien, des dysfonctionnements au niveau opérationnel, de l’indemnité de sécurité aérienne complémentaire (ISA et prime d’harmonisation 10 %) et du statut de l’Anacim. ‘’L’Intersyndicale demande le changement de statut d’organe d’exécution à celui d’organe de régulation de l’Anacim. Ce changement s’impose du fait de ses missions régaliennes en tant qu’autorité de régulation et de supervision.

L’Anacim est à la remorque, financièrement, des agences placées sous sa supervision et vit sous perpétuelle perfusion. L’Intersyndicale rappelle, haut et fort, l’exigence du traitement des dossiers liés aux contrats de performance conclus, exécutés et validés qui sont en souffrance au Secrétariat général du gouvernement depuis 2017. L’Intersyndicale convoquera une assemblée générale dans les prochains jours, qui sera suivie d’une conférence de presse et se réserve toutes les voies de recours autorisées et n’écarte pas le dépôt d’un préavis de grève qui pourra déboucher sur la fermeture de l’aéroport, pour la satisfaction de ses revendications légitimes, au bénéfice des travailleurs et du secteur de l’aviation civile et des transports aériens du Sénégal’’, a prévenu Cheikh Wade.

Soucieuse des intérêts des travailleurs et de la pérennisation de leur outil de travail, l’Intersyndicale ne ménagera aucun effort, d’après M. Wade, pour la satisfaction des préoccupations de tous les travailleurs, sans exception, de l’ex-ADS et de l’AIBD SA, de manière intégrale, dans le cadre du processus de fusion en cours. Elle est convaincue de la pertinence de l’orientation prise par le président de la République visant à instaurer le dialogue social comme méthode de travail, exprime ses vives inquiétudes et alerte face au manque d’engagement en faveur d’un climat social apaisé propice à la sérénité des travailleurs, gage de l’atteinte des objectifs stratégiques ambitieux fixés dans le secteur aérien.

CHEIKH THIAM