Le peintre A. Dramé, domicilié à Diamaguene, a été interpellé par les limiers du commissariat de Diamaguene Sicap-Mbao pour détournement de mineure de 14 ans suivi de viol. Cette dernière n’est autre que sa demi-sœur.

Les limiers du poste de police de Diamaguene Sicap-Mbao ont été saisis d'une plainte formulée par une dame du nom de M. Cissé, le 29 décembre 2024, à l'encontre d'un nommé A. Dramé pour détournement de mineure suivi de viol sur sa petite sœur nommée A. Cissé, née en 2011.

Dans son audition, la plaignante a déclaré que la fille susnommée, élève, est sa petite sœur. Depuis le décès de leur maman, c'est elle qui s'occupe de son éducation. Toutefois, depuis un certain temps, elle a constaté une baisse des performances scolaires de sa petite sœur. Croyant que sa frangine était malade, sa grande sœur l'a emmenée au village pour des bains mystiques, mais rien n'a changé.

‘’Ce n'est qu'au mois de décembre 2024 que j’ai compris la réalité des faits par l'intermédiaire d'une amie de ma sœur, nommée M. N., qui m'a informée des abus sexuels subis par A. Cissé de la part de son voisin de quartier et parent ethnique nommé A. Dramé, né en 1979, se disant peintre’’, a-t-elle confié.

Par la suite, la plaignante a immédiatement interpellé sa petite sœur sur les déclarations de son amie, qu'elle a confirmées. ‘’Elle m’a dit que durant les grandes vacances scolaires passées, le mis en cause l'avait envoyée à la boutique pour qu'elle lui achète du savon en poudre. Au retour, en lui remettant le détergent, A. Dramé, dont l'épouse était absente des lieux, l'a attirée dans sa chambre. Ensuite, il l'a déshabillée, mise sur le matelas posé à même le sol et a commencé à la pénétrer. D'ailleurs, elle a soutenu que les rapports sexuels ont été interrompus par les bruits de l'épouse du mis en cause qui revenait de ses occupations’’, a raconté péniblement la sœur devant les enquêteurs.

Ainsi, selon son récit, M. Dramé a rapidement instruit la victime à monter sur la terrasse et de rentrer. Après les auditions, la fille a été conduite au district sanitaire de Mbao pour un examen gynécologique. Les résultats, selon nos sources, ont révélé la présence de caractères sexuels secondaires, type S3P3.

Les tergiversations du suspect lors de son audition

Suffisant pour que le suspect puisse être localisé et interpellé dans le cadre de cette affaire. Face aux enquêteurs du poste de police de Diamaguene Sicap-Mbao, le mis en cause s’est d'abord confondu dans ses déclarations. Par la suite, selon nos sources, il a fini par reconnaître les faits en déclarant n'avoir entretenu qu'une seule fois des rapports sexuels avec la fillette.

Il est actuellement en garde à vue pour les besoins de son audition. Au terme de sa période de garde à vue, A. Dramé, peintre de fonction, âgé de 46 ans, sera déféré au parquet pour les faits de détournement de mineure de 14 ans suivi de viol.

Par CHEIKH THIAM