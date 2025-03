Abdoulaye Ndiaye, entrepreneur de 44 ans, a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour répondre des faits de diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et incitation à la discrimination ethnique. Après avoir nié les faits, il a été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 200 000 F CFA.

Abdoulaye Ndiaye a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le prévenu, qui se considère comme un défenseur de son leader politique Farba Ngom, a nié les faits qui lui sont reprochés. ‘’Je ne reconnais pas les faits. Lorsque j’ai fait ces déclarations, je me suis exprimé sous le coup de la colère, face aux difficultés traversées par mon leader’’, a-t-il expliqué à la barre. Il a précisé que ses propos étaient destinés à Ousmane Sonko et qu’il n’avait aucune intention de semer la discorde. De plus, il a souligné qu’il n’est ni peulh ni diola, mais wolof, bien que sa femme soit originaire du Fouta.

En effet, il lui est reproché les faits de diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et incitation à la discrimination ethnique.

Le procureur a réagi fermement face aux propos du prévenu, les qualifiant de ‘’discours incendiaires’’ et non de simples déclarations politiques. Selon lui, les accusations portées par Ndiaye, notamment sur la promotion des Peuls dans l’Administration et les fausses informations concernant des scandales gouvernementaux, incitent à la haine et à la division entre communautés. Le procureur a insisté sur la gravité des faits, soulignant que de telles déclarations ne pouvaient être tolérées. Il a requis six mois de prison, dont trois mois ferme contre le prévenu.

Maitre Ousmane Thiam, avocat de la défense, a qualifié les propos de son client de dérapage. Même si, selon lui, rien ne justifie de tels propos. Il a ajouté que les proches de Ndiaye, notamment sa femme et ses parents, étaient conscients de la situation. L’avocat a aussi évoqué les liens de son client avec Farba Ngom. Il a sollicité la clémence du tribunal en faveur de son client.

Le tribunal, après avoir écouté les plaidoiries, a prononcé sa décision en déclarant Abdoulaye Ndiaye coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à six mois de prison ferme, assortis d’une amende de 200 000 F CFA.

MAGUETTE NDAO