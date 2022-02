Ce dimanche 6 février 2022, monseigneur Paul Abel Mamba a été intronisé par le représentant du Vatican au Sénégal, Michael W. Banach, comme nouvel évêque du diocèse de Tambacounda.

C’est sous un soleil de plomb que les fidèles catholiques des régions administratives de Tambacounda et de Kédougou, et de la sous-région ont fait le déplacement pour assister à l’installation de monseigneur Paul Abel Mamba comme nouveau pasteur du diocèse de Tambacounda.

En effet, la forte chaleur qui sévit depuis quelques jours dans la région du Sénégal oriental n’a pas dissuadé la communauté chrétienne venue nombreuse participer à l’intronisation de son nouvel évêque. Le diocèse de Tambacounda compte trois doyennés et neuf paroisses. Cette cérémonie d’intronisation a été présidée par le nonce apostolique, représentant du Vatican au Sénégal, Monseigneur Michael W. Banach.

Monseigneur Paul Abel Mamba devient ainsi le deuxième évêque du diocèse de Tambacounda. Le ci-devant évêque du diocèse de Ziguinchor succède à Jean-Noël Diouf qui a démissionné, après 28 ans d’administration, du diocèse de Tambacounda. Après sa démission, monseigneur Bassène, par ailleurs Évêque du diocèse de Kolda, avait été désigné, le 5 août 2017, par le Vatican, comme administrateur apostolique du diocèse de Tambacounda. Il a assuré l’administration de ces deux diocèses (Tamba et Kolda) pendant quatre ans. Lors de son allocution, Mgr Bassène n’a pas manqué de remercier la haute sainteté pour la confiance accordée à sa modeste personne. Il a également remercié les diocésains de Kolda qui ont accepté de le partager avec ceux de Tambacounda durant ces quatre années. Il a aussi souhaité une bonne attente avec beaucoup bonheur aux diocésains de Ziguinchor.

Le gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, après avoir rassuré le nouveau pasteur sur l’accompagnement et la disponibilité de l’Exécutif régional en faveur du diocèse, a magnifié le comportement exemplaire de la communauté catholique à Tambacounda et sa participation active à la stabilité de la région. ‘’C’est une occasion de magnifier le comportement exemplaire de la communauté chrétienne ici à Tambacounda qui est un comportement de renommée. Une communauté qui séduit de par sa discipline, sa rigueur dans le travail, mais également par son grand patriotisme et son apport conséquent dans la sauvegarde de la stabilité et de la coexistence pacifique entre les différentes religions de notre pays’’, témoigne-t-il.

Le gouverneur estime que la vie publique au Sénégal est caractérisée par l’esprit de tolérance et de compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses. C’est pourquoi il dit garder espoir pour le bon devenir du pays, car il a les ressources culturelles spirituelles, sociales qui nous permettent de dépasser les crises temporaires. Ainsi, il relève l’importance des religieux qui est à valoriser non seulement en termes d’appels au dialogue, lorsque de grandes crises se profilent, mais en matière de prévention et d’anticipation.

Le chef de l’Exécutif régional a demandé au nouvel évêque d’être au côté de la République. Il lui demande aussi de faire don de sa sagesse, de son engagement et de sa piété aux régions de Tambacounda et de Kédougou dans la lutte contre la précarité des couches vulnérables de la population, dans le but de la sauvegarde de la dignité humaine et du Sénégal.

Le nouvel évêque, Monseigneur Mamba, nommé par le pape François comme administrateur apostolique du diocèse de Tamba, le 4 novembre 2021, n’est pas en terre inconnue. En effet, il y a vécu quinze ans d’expérience, en tant que prêtre. Selon lui, cette nomination sonne comme un retour à sa maison, à son église. Il garde la même devise épiscopale : ‘’Rien n’est impossible à Dieu’’ prononcée lors de son intronisation, le 25 janvier 2012, comme évêque de Ziguinchor. Cette devise illustre nettement cette situation et le sentiment qu’il ressent. ‘’J’étais loin de m’imaginer qu’un jour, monseigneur Jean Noël, qui était à l’époque notre évêque, me passerait aujourd’hui le témoin pour continuer avec d’autres l’œuvre entreprise.’’

Le nouveau pasteur veut ainsi s’inscrire dans la mouvance de la prière du scout qui demande de ‘’donner sans compter’', pour mener le combat pour les laissés-pour-compte, afin de leur rendre leur dignité. Le pasteur assure que lui et ses collaborateurs seront toujours aux côtés des administrateurs pour aider à développer la région.

Avant de conclure, monseigneur Mamba a remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de l’événement. Il a également lancé un appel au Vatican pour la nomination d’un nouvel évêque pour le remplacer au diocèse de Ziguinchor.