Publié le 2 Oct 2025 - 09:27

Diomaye – ligue des imams

 

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé hier une audience à une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal. Cette délégation était composée de l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, de l’Imam Fadilou Tall et de l’Imam Ismaïla Ndiaye.

Selon un communiqué de la Présidence, la rencontre a permis d’aborder des questions essentielles relatives à la paix, à la concorde nationale et à la promotion des valeurs spirituelles qui constituent le socle de l’unité de la Nation.

La Présidence de la République a salué l’engagement constant des guides religieux dans la préservation de la cohésion sociale et a réaffirmé son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, garantes de la stabilité et de la solidarité au service du peuple sénégalais.

Section: 
social
