Les étudiants originaires de la région de Diourbel, qui poursuivent leurs études à l’université Assane Seck de Ziguinchor, sont très remontés contre les autorités locales de la capitale du Baol.

‘’Nous dénonçons l’attitude des autorités face aux étudiants de l’UASZ. Nous voulons plus d’équité pour les étudiants affectés dans les autres universités du Sénégal.

Ces autorités doivent nous recevoir. Seul le ministre Dame Diop a eu à nous appuyer une fois, en payant la dette qu’on devait à notre bailleur’’, dénonce Pape Ibrahima Diouf. ‘’A l’approche des élections, ces autorités font appel à nous. Durant les vacances passées, le maire nous avait reçus et on lui avait présenté un projet de recyclage des déchets plastiques, mais ce projet n’a pu être réalisé’’, regret-il. Lui et ses camarades exigent d’être reçus par les autorités locales.