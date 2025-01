Lors de la 61e édition de la Ziarra annuelle de la famille omarienne à Louga, le chef de l’État s’est prononcé sur les affaires religieuses. Bassirou Diomaye Faye a promis de continuer le soutien de l’État envers les familles religieuses et a annoncé son intention de mettre sur pied une Délégation des affaires religieuses ou du culte.

Le président de la République s’est rendu, avant-hier, à Louga pour une visite auprès du vénérable Thierno Mouhamdoul Bachir Tall, khalife général de la famille omarienne, à l’occasion de la 61e édition de la Ziarra annuelle. Lors de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a livré un pan de ce qu’il compte faire pour soutenir les familles religieuses.

‘’On sait quel est notre rôle et nous le ferons. Dans cette cité religieuse (Louga), j’ai eu à plusieurs reprises l’intention de venir vous rendre visite. Mais c’est aujourd’hui que Dieu l’a voulu. Le respect que j’ai pour les religieux a fait que, lorsque j’ai nommé Djim Dramé comme directeur des Affaires religieuses, je lui ai demandé d’aller rencontrer tous les chefs religieux pour discuter avec eux, noter leurs doléances et y trouver des solutions’’.

Le chef de l’État d’ajouter : ‘’Il faut également leur expliquer notre mission et noter leurs injonctions. Il est essentiel d’élever le rang de la Direction des affaires religieuses pour en faire une délégation des affaires religieuses ou du culte. Cela dépendra du nom que nous allons lui donner. J’ai dit à mes collaborateurs que cette structure est d’une importance capitale, car le Sénégal est un pays où ses citoyens aiment et vivent leur religion. La régulation sociale dont nous avons besoin, la religion est la plus solide. Nous avons vu comment sont les autres pays qui n’ont pas cela.’’

Selon Bassirou Diomaye Faye, cette exception sénégalaise fait que ce peuple est fier d’être sénégalais partout où il se rend, affirmant que notre pays n’a jamais connu les difficultés et crises que les pays voisins ont traversées. Cela s’explique simplement, à ses yeux, par la façon dont le Sénégal a été formaté.

Selon le chef de l’État, cela va encore renforcer cette structure qu’est la Direction des affaires religieuses en soutenant davantage les écoles coraniques et en étant plus proche des chefs religieux, car c’est une partie de la société dont la mission est inégalable.

‘’Ils (les chefs religieux) sont des boussoles pour nous. J’ai donné des ordres afin que l’organisation, le fonctionnement et la lettre de mission de la Direction des affaires religieuses puissent être accélérés, afin que nous puissions signer le décret et qu’elle puisse mener sa mission sans aucune difficulté. J’avais promis, lorsque j’étais dans l’opposition, d’institutionnaliser les relations entre le temporel et le spirituel. Tout ce qui a été fait et sera fait va augmenter et non le contraire, car nous le faisons pour nous-mêmes, à cause de notre croyance, mais aussi pour le peuple et le bon fonctionnement de l’État. Cet endroit (Louga) a une importance capitale dans ce programme, car Cheikh Oumar Foutiyou Tall veut tout dire. Tout ce qui vient de lui est à bénir’’, a ajouté le président devant le khalife.

Revenant sur l’objet de sa visite, il a confié : ‘’C’est une visite de Ziar. Nous souhaitons des prières pour la réussite de cette mission. J’ai beaucoup d’ambitions pour ce pays et nous souhaitons vos prières pour réussir cette mission, car nous savons votre place auprès d’Allah (SWT). J’ai trouvé sur place un excellent programme de modernisation des cités religieuses, qui est très large, car les familles sont nombreuses et d’autres vont continuer à naître. Le monde change, donc il ne faut pas dire que j’ai modernisé et croisé. Quand on le fait, le monde va nous dépasser en termes de modernisation. Il faut continuer cette modernisation. C’est un programme que nous allons poursuivre et nous allons aussi vous écouter pour connaître vos ambitions et voir comment nous allons vous y accompagner pour alléger les frais.’’

Le président de la République s’est ensuite prononcé sur le cas de Thierno Amadou Hady Tall, enlevé au Mali il y a quelques jours. Diomaye Faye a prié pour qu’il retrouve sa famille et qu’il soit en paix là où il est actuellement.

‘’Les propos du président collent avec la charia’’

Prenant la parole, Thierno Mouhamdoul Bachir Tall, khalife général de la famille omarienne, a confié que tout le contenu de la déclaration du président est en adéquation avec ce que recommande la charia. ‘’Vos propos nous ont convaincus de la haute estime que nous avions pour vous. Ils collent avec la charia. Personne ne peut dire le contraire, à moins de ne pas être dans la charia. Vous êtes une personne dotée de raison. Mon message s’adresse à ceux qui réfléchissent et qui sont dotés de raison. Je n’ai rien d’autre à dire, si ce n’est prier pour vous. Nous remercions également le ministre de l’Intérieur, car toutes les recommandations qui ont été faites, lors du CRD, ont été respectées’’, a indiqué le saint homme.

CHEIKH THIAM