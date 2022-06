Le Trésor public du Sénégal a été secoué, ces derniers mois, par plusieurs cas de détournement de fonds imputés à certains de ses agents. C’est dans ce contexte que la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a présenté le Code d’éthique et de déontologie destiné à ses agents.

"Le Code d’éthique et de déontologie de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor doit être compris comme un document de rappel des principes et règles qui doivent guider à tout moment et en tout lieu l’exercice de nos missions’’, a précisé, à l’ouverture d’un atelier tenu à Dakar, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor. M. Diop a assuré que le document présenté aux concernés au cours de ces séances de travail, devrait jouer un rôle "d’accélérateur" dans "l’opérationnalisation" de la réforme comptable, notamment les programmes d’audit interne, après le basculement en comptabilité patrimoniale.

En outre, l'adoption de ce code, une première pour l’administration du Trésor, selon Cheikh Tidiane Diop, s’inscrit en "droite ligne" et au-delà du Code de transparence de la gestion des finances publiques. "L’objectif premier de ce code est d’accompagner chaque agent dans sa volonté d’agir en droite ligne de nos valeurs, de nos convictions et de nos principes. Il permettra, entre autres, la diffusion et le partage des règles de comportement et des valeurs cardinales au sein de la DGCPT", argumente-t-il.

Cet instrument de régulation vient renforcer le référentiel de contrôle interne comptable et rend plus efficaces les programmes d’audit. Il participe aussi à vulgariser la vision de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a fait savoir son DG. Apparemment satisfait de l'élaboration d'un tel support, M. Diop déclare que "le document devrait faciliter le respect des valeurs de rigueur, de performances, d’objectivité, de neutralité, de disponibilité et de solidarité qui sous-tendent la vision de la DGCPT, à savoir une administration moderne et performante’’.

Le président-directeur général du cabinet Mazars, Tahibou Mbaye, qui a participé à l'élaboration dudit code, a estimé qu’il s'agissait d'un document que toute organisation doit avoir à sa disposition, une sorte de "livre de chevet" pour "soigner sa réputation et sa crédibilité". Monsieur Mbaye invite les utilisateurs du code à voir en lui une "boussole" susceptible de les orienter dans la bonne pratique de leurs tâches professionnelles. Il ajoute : "Cet outil ne doit pas être perçu comme une béquille qui nous empêche d'avancer." Il souligne que pour une organisation moderne comme la Comptabilité publique et le Trésor, avec un "enjeu stratégique" et des "risques significatifs", il est essentiel d’avoir un code d’éthique et de déontologie pour "rappeler aux agents les éléments essentiels d’un bon comportement".

Il a ainsi suggéré de le prendre de façon positive, avoir un bon état d'esprit et sans oublier "une culture et l’ADN axés sur un code d’éthique et de déontologie".

Le conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, Mor Diouf, pour sa part, a magnifié une initiative qui s’inscrit dans la "dynamique de consolidation de la trajectoire prise par la DGCPT dans le souci de se hisser aux meilleurs standards".

