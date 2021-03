Hier, en présence des médias, le Mouvement des cadres patriotes du Pastef-Fouta ont tenu à alerter ceux qui portent des discours ethnicistes.

‘’Nous apportons notre réponse à la sortie de certains qui utilisent le discours politique à des fins très dangereuses. Un discours qui est totalement différent de nos valeurs, nous Sénégalais’’, a d’emblée dit le coordonnateur des Patriotes du département de Podor, Ismaïla Wone. Son camarade de Bignona, Yawbo Diémé juge que ‘’c’est extrêmement violent’’.

C’était au cours d’un point de presse tenue hier au siège du Pastef, sur la VDN. ‘’L’espace public est actuellement pollué par une floraison de discours funestes et haineux qui, si on n’y prend pas garde, risque de mener la pirogue sénégalaise dans des eaux agitées et de nous conduire vers un naufrage collectif. En effet, le Sénégal, pays de la ‘Téranga’ (hospitalité), terre de brassage, réceptacle des valeurs de paix, de tolérance, de symbiose des peuples, des cultures et des civilisations, de franche cordialité surtout entre les ethnies et les religions, est en train de subir les soubresauts des propos et des agissements (…) sabordant l’unité nationale savamment conçue, consolidée et léguée par nos ancêtres qui nous ont confié des valeurs solides de commun vouloir de vie commune que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures’’, a déclaré leur porte-parole du jour, Amadou Sow.

Aussi, préviennent-ils, il n’est pas possible de faire basculer ainsi le Sénégal, qui est un pays de brassage qui ne laisse aucune possibilité de clivages communautaires. D’ailleurs, les patriotes du Fouta comptent organiser un jumelage avec leurs ‘’sœurs et frères diolas, peuls, manjacks, socés, balantes, wolofs, sérères, mancagnes. Bref, tous les peuples qui composent la mosaïque de la Casamance naturelle’’, a-t-on annoncé.

A cet effet, est prévu un mémorandum qui sera envoyé à l’ensemble des organisations politiques et de la société civile.

Grace LECKABA (STAGIAIRE)