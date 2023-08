Les motifs de dissolution selon la loi 81-17 sur les partis politiques

Autres motifs de dissolution des partis

Selon la loi n 81-17 du 6 Mai 1981 relative aux partis politiques, il existe plusieurs causes de dissolution des partis politiques. Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4 que : ‘’Les déclarations et dépôts prévus aux articles 2 et 3 sont effectués sous peine de dissolution, auprès du ministre de l’Intérieur qui est tenu d’en délivrer récépissé.’’ Lesdites dispositions prévoient en effet que chaque parti politique doit : ‘’déclarer sans délai toute modification apportée à ses statuts ; déposer chaque année au plus tard le 31 janvier le compte financier de l’exercice écoulé. Lequel compte doit faire apparaître que le parti ne dispose d’autres ressources que celles provenant des cotisations dons et legs de ses militants et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l’occasion de l’organisation de manifestations…

Il ressort, par ailleurs, de l’article 4 que la dissolution peut également intervenir pour un certain nombre d’autres motifs dont : 1- dans le cas où un parti a reçu directement ou indirectement des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal ; 2 dans le cas où le parti applique une modification statutaire refusée par le ministère de l’intérieur ; 3 dans le cas où, par son activité générale ou ses prises de position publiques, un parti a gravement méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la constitution et rappelé dans les engagements prévus à l’article 2 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le respect : des caractères de l’Etat : républicain laïc et démocratique ; les institutions de la République : de leur statut, de leurs pouvoirs et de leurs compétences ; de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité de l’état ; et enfin de l’ordre public et des libertés publiques.

Selon les dispositions de la loi 81-17, la dissolution est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur. Dans tous les cas, si la loi est appliquée dans toute sa rigueur, ils sont nombreux les partis qui devraient disparaître de la vie publique.