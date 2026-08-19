Reconstruit grâce à un financement d’environ 60 millions de francs CFA de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le Centre Keur Auteuil de Goxu Mbathie ouvre une nouvelle page de son histoire. Destiné à la formation professionnelle, à l’accompagnement social et à l’insertion socio-économique, le centre se veut désormais un véritable outil d’autonomisation des personnes en situation de handicap.

À Goxu Mbathie, le Centre Keur Auteuil retrouve une nouvelle jeunesse. Créé en 1990 à l’initiative du diocèse de Saint-Louis, l’établissement vient de bénéficier d’une reconstruction complète, offrant ainsi un cadre moderne et adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. La réhabilitation du centre a été rendue possible grâce à l’engagement financier de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à hauteur d’environ 60 millions de francs CFA.

Un geste salué comme un exemple concret de solidarité et de partenariat au service de l’inclusion sociale. Pour Elder D. Martin Gouri, membre de la présidence de l’interrégion de l’Afrique de l’Ouest de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, cette initiative trouve son fondement dans une conception du service tournée vers les autres. « Lorsque nous sommes au service de nos prochains, nous sommes au service de notre Sauveur », a-t-il rappelé, expliquant que l’Église souhaite contribuer à l’autonomie des personnes handicapées.

Le nouveau centre dispose notamment d’espaces consacrés à la couture, à la cuisine et à la pâtisserie, ainsi que d’une salle informatique bien équipée. Selon Elder Gouri, une centaine de personnes pourraient y être accueillies pour acquérir des compétences et apprendre un métier. Au-delà de l’infrastructure, Keur Auteuil ambitionne de devenir un véritable levier d’insertion. Pour le préfet adjoint de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba, le centre s’inscrit pleinement dans les politiques publiques en faveur de l’inclusion et de la protection des personnes handicapées.

Il fait également écho aux orientations de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment son axe 2 consacré au capital humain de qualité et à l’équité sociale. « Keur Auteuil doit être considéré non seulement comme une infrastructure sociale, mais comme un véritable outil de mise en œuvre de l’action publique sur le territoire », a-t-il souligné.

Pour lui, l’inauguration ne constitue que le début d’une nouvelle ambition : faire du centre une référence régionale dans la promotion des droits, de l’autonomie et de l’inclusion des personnes handicapées. Du côté des bénéficiaires, la satisfaction est réelle, mais elle s’accompagne d’une préoccupation majeure : la maintenance et le fonctionnement du centre. Demba Ba, président de l’Union régionale de l’Association des personnes handicapées de Saint-Louis, estime que l’entretien de cette infrastructure dépasse les capacités financières des associations.

Il appelle ainsi l’État, la mairie et le conseil départemental à accompagner durablement le centre. « Lorsque l’État est substitué par des partenaires, il convient maintenant que l’État puisse venir derrière », plaide-t-il. Pour lui, Keur Auteuil ne doit surtout pas devenir un lieu d’isolement. « Ce n’est pas un centre où on va embarquer les handicapés », insiste-t-il, défendant un espace ouvert et inclusif, au bénéfice de toute la communauté. À Saint-Louis, Keur Auteuil entend passer du statut de centre rénové à celui de véritable moteur de l’autonomisation et de l’inclusion des personnes handicapées.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE, SAINT-LOUIS