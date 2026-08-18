Après plusieurs mois de mobilisation, une première cohorte de 200 ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal a commencé à percevoir ses indemnités, hier, à Thiès. Plus de 1 000 anciens agents sont concernés par cette opération, dont le coût global est évalué à 5,3 milliards de francs CFA.

Le dossier des indemnités dues aux ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal connaît une avancée majeure. Le paiement des droits a démarré, hier, à Thiès, avec une première cohorte de 200 anciens agents. L’opération, effectuée par l’intermédiaire de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) doit se dérouler en trois phases. Une deuxième tranche est annoncée pour le 31 août, tandis que la dernière devrait être versée à la mi-septembre.

Face à la presse, le président de l’Entente des ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal, Aly Diallo, a confirmé le lancement du processus. « Aujourd’hui, nous avons reçu le premier lot de 200 agents. Le 31 août, nous devons avoir le deuxième paiement et, à la mi-septembre, il y aura un troisième paiement », a-t-il déclaré. Au total, plus de 1 000 anciens agents doivent bénéficier de cette indemnisation, pour une enveloppe globale estimée à 5,3 milliards de francs CFA.

Ce premier paiement intervient après plusieurs mois de mobilisation des anciens cheminots. Le 23 juillet 2026, leur mouvement avait connu un tournant avec le blocage des voies ferrées à la gare de Thiès. Cette action avait conduit des membres du gouvernement à se rendre sur place pour engager des discussions avec les représentants des ex-temporaires. À l’issue des négociations, les manifestants avaient accepté de lever le blocus, en contrepartie d’un engagement de l’État à trouver une solution au dossier et à débloquer les paiements au plus tard le 10 août.

Le démarrage de l’opération marque ainsi une première concrétisation des engagements pris par les autorités. Les anciens agents attendent désormais le respect des deux prochaines échéances afin que l’ensemble des bénéficiaires puisse entrer dans ses droits. Si cette première tranche ouvre la voie au règlement définitif du contentieux, la poursuite effective des paiements, le 31 août puis à la mi-septembre, sera décisive pour mettre un terme à ce long processus de revendication.

Ndeye Diallo (Thiès)