Publié le 18 Aug 2026 - 16:23
PROMOTION 13 DE L’ENO DE KAOLACK

Les conseils du parrain Dibcor Faye

 

Parrain de la promotion 13 de l’Espace numérique ouvert (Eno) de Kaolack, le leader politique du Parti socialiste, Dibcor Faye, a invité les étudiants à se doter du savoir pour dominer le monde et construire le Sénégal.

 

Les étudiants de l’Eno Cheikh Hamidou Kane de Kaolack ont honoré Dibcor Faye en le choisissant comme parrain de la promotion 13. « Accepter de parrainer cette magnifique journée d’intégration de la promotion 13 de l’Eno de Kaolack n’est pas, à mes yeux, un simple acte protocolaire », a-t-il souligné. Selon M. Faye, c’est d’ailleurs un devoir de transmission, un engagement de grand frère et, surtout, une promesse de soutien envers la jeunesse de notre pays.

Aux centaines d’étudiants, il indique que les plus grandes ambitions deviennent réalisables lorsqu’elles reposent sur le travail, la discipline, la persévérance et l’intégrité. Il ajoute qu’on ne réussit jamais seul et que, derrière chaque réussite, chaque grande étape et chaque grand accomplissement, il y a des femmes et des hommes qui travaillent souvent dans l’ombre et dont le dévouement mérite notre reconnaissance.

Dans son discours, il mentionne que le chiffre 13, « symbole, pour certains, de renouvellement et de transformation, vous correspond particulièrement bien. Vous êtes une génération appelée à porter le renouveau numérique sénégalais. Vous êtes appelés à innover, à entreprendre, à créer et à contribuer pleinement au développement de notre pays . ‘’Il explique qu’en tant que parrain, son conseil est simple : « Ne subissez jamais le monde : transformez-le.  Innovez sans cesse. 

Travaillez avec acharnement.  Restez intègres. Cultivez l’excellence. Osez entreprendre. Et surtout, restez unis. Car votre véritable force ne résidera pas uniquement dans vos diplômes ou dans vos compétences individuelles. Elle résidera aussi dans votre capacité à avancer ensemble, à vous soutenir, à partager vos expériences et à mettre vos compétences au service de la société. »

D’après lui, la réussite individuelle est importante, mais la réussite collective est encore plus grande. Aussi a-t-il pris un engagement envers la jeunesse. Il poursuit : « Votre avenir ne doit pas être une attente. Il doit être une construction. Construisez-le par le travail. Construisez-le par la connaissance.  Construisez-le par l’innovation. Construisez-le par l’engagement et la responsabilité. Allez le conquérir avec courage, compétence, responsabilité et dignité. »

Bachir KANE

Section: 
social
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