L’amical du personnel du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent (Bos) a organisé hier un don de sang ouvert à l’ensemble des occupants de l'immeuble qui abrite ladite structure. Le directeur général a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les citoyens et structures et à intégrer dans leurs agendas le don de sang, surtout en ces périodes où il y a des accidents sur les routes et en mer. Selon Me El Ousseyni Kane, ‘’on est dans un contexte géopolitique assez compliqué, avec des inondations et tremblements de terre un peu partout dans le monde et le Sénégal n’est pas à l’abri de toutes ces catastrophes.

‘’Il faut être prévoyant. On ne peut pas attendre qu’il y ait des catastrophes seulement pour donner son sang. Que les gens aient l’habitude d’aller dans les structures habilitées pour faire ce geste citoyen qui marque aussi une appartenance à une communauté de vie. Donnez son sang est un symbole extrêmement puissant, car il équivaut à donner une partie de sa vie, son être à d’autres personnes pour qu’elles puissent vivre. C’est une initiative que j’encourage et je suis très honoré d’y participer. Environ deux personnes en moyenne vont aujourd’hui donner leur sang’’, a indiqué Me Kane.