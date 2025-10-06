La route a encore fait des dégâts dans le département de Mbour. Sur la route nationale numéro 1 (RN1) à Nguékokh, une collision d’une rare violence a causé la mort samedi dernier de deux personnes et occasionné une vingtaine de blessés.

Dans l’après-midi de samedi vers 17 heures, un accident de la circulation impliquant un camion plateau et un véhicule de transport en commun de type Ndiaga Ndiaye s’est produit à hauteur d’une station-service à l’entrée de Nguékokh, sur le sens Mbour-Dakar.

La violence du choc a occasionné deux morts sur le coup et 21 blessés dont 15 dans un état grave et 6 légèrement affectés. D’ailleurs, ce sont les populations tétanisées par le choc qui ont alerté les services compétents de l’État.

Informés, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Saly se sont déployés sur les lieux pour apporter une assistance aux victimes avant de les acheminer à l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.

Au moment où ces lignes sont écrites, aucune information relative à la cause de cet accident n’a été donnée. Une enquête est ouverte par les éléments de la gendarmerie pour déterminer les circonstances ayant occasionné cet énième drame sur la route nationale nᵒ 1.

Toutefois, les observateurs sont unanimes sur le fait que cet axe routier enregistre de nombreux accidents. D’où un appel à plus de prudence chez les automobilistes et autres usagers de la route.

Pape Mbar Faye