Après les médias, ce sont des entreprises commerciales qui ont été assignées par le détenteur des droits de diffusion de la Can.

Il n’y a pas que les médias qui doivent payer des droits de diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021. Tous ceux qui diffusent ces rencontres à but commercial doivent payer. Au Sénégal, il a été clairement indiqué que c’est la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) qui a les droits médias. Par conséquent, tous ceux qui souhaitent ériger, par exemple, des fans zones et développer des activités commerciales autour, doivent payer des droits à la RTS.

Ainsi, beaucoup de restaurants et d’hôtels de Dakar ont été assignés. ‘’Tant que les restaurants et les hôtels diffusent les matchs de la Can sans pour autant faire des annonces, ils ne seront pas inquiétés. Mais quand ils font des annonces pour dire qu’ils ont des fans zones et que les gens peuvent venir chez eux les suivre, ça devient commercial. Ils doivent alors payer des droits’’, explique Serigne Diagne dont la société gère ces droits à payer à la RTS.

Dans ce cadre, des hôtels comme Terrou-Bi et des restaurants comme Alkimia ont été assignés à payer les droits ou ils devront arrêter la diffusion des matches.

La Fintech Wave était dans ce cas. Elle a été directement interpellée par la Caf et elle a dû payer les droits pour être en règle. Dans une lettre datée du 12 janvier dernier, la Confédération africaine de football avait mis en demeure Wave. Une mise en demeure qui concernait les promotions marketing liées à la Coupe d'Afrique des nations.

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a érigé une fan zone à l’Ucad. Wave y est présente. La Caf a estimé que la Fintech exploitait illégalement la propriété intellectuelle en ne payant pas les droits. ‘’La Caf est le propriétaire exclusif de tous les droits pouvant découler de/ou en relation avec la compétition, y compris tous les éléments composant, relatifs ou désignant cette dernière, les droits patrimoniaux de toute nature, les droits d'enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits multimédias, les droits de marketing et de promotion, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de marque et le droit d'auteur. Aucun tiers ne peut, directement ou indirectement, utiliser ou se prévaloir de tout ou partie de ces droits et notamment de tout droit généralement dénommé «Droits de diffusion» de la compétition sans l'autorisation écrite expresse préalable de la Caf’’, rappelle-t-on dans la lettre adressée à Wave.

L’autorité africaine du football leur a ainsi fait remarquer que leurs promotions marketing liées à la Can n'étaient pas autorisées. Par conséquent, elle l’a invitée à cesser immédiatement et à s'abstenir de toute poursuite non autorisée et faisant référence à la compétition, ses marques et symboles ou à toute manifestation organisée par la Caf. En effet, même si Wave a payé les droits pour maintenir la fan zone à l’Ucad, tout ne lui est pas permis. Son branding est encadré, car il n’est pas sponsor de la Can. Il n’a pas le droit d’utiliser les mots Can ou Caf en faisant la promotion de ses activités commerciales menées sur le site de la fan zone.

D’ailleurs, la Caf l’avait assignée à ‘’retirer immédiatement tout spot publicitaire, affiche ou publication renvoyant directement ou indirectement à la Can ; à annuler immédiatement toute activité ou promotion faisant directement ou indirectement référence à la Caf Compétitions ; à cesser immédiatement toute action supplémentaire pouvant utiliser le nom, l'image, le logo ou toute autre marque liés directement ou indirectement au concours ou à la Caf et dont l'utilisation n'a pas été prévue par la Caf par approbation écrite préalable’’.