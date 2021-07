Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a souscrit, jeudi, à une nouvelle allocation générale de droits de tirage spéciaux (DTS) équivalant à 650 milliards de dollars, pour faire face aux besoins globaux de réserves à long terme. L’annonce a été faite, hier, par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans une déclaration publiée sur le site de l’institution.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, salue le soutien apporté par le Conseil d’administration de son institution à une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) à hauteur de 650 milliards de dollars. ‘’Le Conseil d’administration du FMI a souscrit, hier, à ma proposition de procéder à une nouvelle allocation générale de DTS équivalant à 650 milliards de dollars, soit la plus élevée de l’histoire de l’institution, pour faire face aux besoins globaux de réserves à long terme pendant la pire crise depuis la grande dépression. Je vais maintenant présenter la proposition de nouvelle allocation de DTS au Conseil des gouverneurs du FMI pour examen et approbation. Si la proposition est approuvée, nous nous attendons à ce que l’allocation de DTS soit achevée d’ici la fin du mois d’août’’, annonce la patronne du Fonds monétaire international dans une déclaration publiée hier sur le site de l’institution.

Pour Kristalina Georgieva, cette allocation constitue une ‘’bouffée d’oxygène’’ pour le monde. Elle accroîtra les liquidités et les réserves de tous les pays membres, renforcera la confiance et favorisera la résilience et la stabilité de l’économie mondiale.

‘’En 2009, une allocation de DTS avait contribué grandement à la reprise après la crise financière mondiale et je suis convaincue que celle-ci aura un effet bénéfique similaire. L’allocation de DTS aidera tous les pays membres du FMI, surtout ceux qui sont vulnérables, et renforcera leur riposte face à la crise de la Covid-19. Nous continuerons de dialoguer activement avec nos pays membres, dans les mois à venir, pour déterminer comment, de manière viable, les pays plus riches pourraient volontairement redéployer leurs DTS au profit des pays plus pauvres et plus vulnérables, afin de les aider à se redresser après la pandémie et à assurer une croissance résiliente et durable. Ce qui contribuera aussi à stimuler la reprise de l’économie mondiale’’, ajoute-t-elle.

Il convient de rappeler que selon les statuts du FMI, la DG peut proposer une allocation de DTS, si elle est d’avis que celle-ci contribuerait à satisfaire un besoin global à long terme, d’ajouter aux instruments de réserve existants d’une manière propre à éviter la stagnation économique et la déflation. Ceci, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation, et si l’allocation recueille un large soutien parmi les pays membres. Lorsque sa proposition est acceptée par le Conseil d’administration, elle est soumise au Conseil des gouverneurs où la décision d’approuver une allocation de DTS requiert le soutien de pays membres représentant 85 % du nombre total des voix attribuées aux pays membres qui participent au département des DTS (actuellement tous les pays membres du FMI). Les allocations de DTS sont distribuées parmi les pays membres du FMI en proportion de leurs quotes-parts relatives.

MARIAMA DIEME