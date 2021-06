Le solde commercial du Sénégal s’est détérioré au mois d’avril dernier. Il s’est établi à -273,2 milliards de F CFA, contre -158,1 milliards de F CFA au mois précédent, d’après le Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, rendu public hier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Le Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur d’avril dernier montre une dégradation du solde commercial. D’après le document rendu public hier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), il s’est établi à -273,2 milliards de F CFA pendant la période sous revue, contre -158,1 milliards de F CFA au mois précédent. ‘’Cette détérioration du solde est expliquée par le renforcement du déficit vis-à-vis de la Chine (-31,4 milliards de F CFA contre -7,5 milliards de F CFA au mois précédent), de l’Espagne (-21,8 milliards de F CFA contre -1,7 milliard de F CFA au mois précédent) et de la Russie (-38,4 milliards de F CFA contre -21,1 milliards de F CFA, à la période précédente). Cependant, la réduction du déficit vis-à-vis de l’Argentine (-8,2 milliards de F CFA contre -15,2 milliards de F CFA au mois précédent) a limité le déficit de la balance commerciale’’, explique l’ANSD.

Du côté des exportations, la même source informe qu’elles sont ressorties à 202,3 milliards de F CFA contre 254,2 milliards de F CFA au mois précédent, soit une baisse de 20,4 %. Un repli essentiellement expliqué par la contraction des expéditions d’arachides non-grillées, de titane, de bouillons et d’or non-monétaire.

‘’Cependant, le relèvement des exportations d’acide phosphorique (+45,2 %) et de produits pétroliers (+15,8 %) a atténué cette réduction. Comparées au mois d’avril 2020, les expéditions se sont accrues de 33,3 %. Leur cumul en fin avril 2021 s’est établi à 920,4 milliards de F CFA contre 849,6 milliards de F CFA pour la même période de 2020, soit une hausse de 8,3 %. Les principaux produits exportés au cours du mois d’avril 2021, sont l’or non-monétaire (32,3 milliards de F CFA), les produits pétroliers (28,0 milliards de F CFA), les poissons frais de mer (19,1 milliards de F CFA), l’acide phosphorique (14,6 milliards de F CFA) et les légumes frais (7,0 milliards de F CFA). Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (21,0 %), la Suisse (11,9 %), la Côte d’Ivoire (5,9 %), l’Inde (5,2 %) et les Pays-Bas (4,5 %)’’, renseigne le texte.

Pour les importations, elles sont évaluées à 475,5 milliards de F CFA contre 412,4 milliards de F CFA au mois précédent, soit un relèvement de 15,3 %. Une hausse justifiée par celle des achats à l’extérieur de tubes, de tuyaux et d’accessoires pour une valeur de 19,5 milliards de F CFA contre 5,1 milliards de F CFA au mois précédent, de froment (blé) et méteil, de riz et de produits pétroliers finis.

‘’Toutefois, cette progression des importations a été atténuée par le repli des importations de maïs (-31,1 %) et d’autres machines et appareils (-27,7 %). Comparées au mois d’avril 2020, les importations ont connu une augmentation de 12,1 %. Leur cumul en fin avril 2021 s’est établi à 1 507,8 milliards de F CFA contre 1 686,5 milliards de F CFA pour la même période de 2020, soit une baisse de 10,6 %’’, lit-on dans le document.

Concernant les principaux produits importés au cours de la période sous revue, l’ANSD indique qu’ils sont les produits pétroliers finis pour une somme de 81,5 milliards de F CFA, les huiles brutes de pétrole à hauteur de 32,7 milliards de F CFA. Les importations de riz sont estimées à 28,7 milliards de F CFA, les autres machines et appareils à 25,8 milliards de F CFA et les métaux communs pour une valeur de 23,6 milliards de F CFA. Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France, l’Inde, la Chine, la Russie et le Nigeria.

MARIAMA DIEME