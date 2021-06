Economie bleue 

Une formation universitaire en économie bleue, initiée par le Centre national de formation des techniciens des pêches et de l’aquaculture (CNFTPA) en partenariat avec l’université Senghor à Alexandrie et l’Université internationale de la mer (UIM) s’est terminée hier. Ladite formation, selon une note parvenue à notre rédaction, regroupait 33 cadres et hauts responsables du ministère des Pêches et de l’Economie maritime (MPEM) et s’est tenue durant quatre mois, avec un corps professoral composé d’experts nationaux, régionaux et internationaux.

Le Diplôme d’université était dispensé en ligne avec une semaine d’application en présentiel. Venu présider la cérémonie de clôture, le secrétaire général du MPEM, M. Diallo, a estimé que le CNFTPA, l’université Senghor et l’UIM, à travers ce programme, place le Sénégal au cœur des enjeux nationaux et mondiaux liés à la promotion d’une économie bleue porteuse de richesses et pourvoyeuses d’emplois. Ainsi, poursuit-il, plus que jamais, la formation et la sensibilisation du capital humain de son secteur sur ces problématiques constitue une priorité et ils ne marqueront pas de continuer à appuyer et à encourager les initiatives allant dans ce sens.

...Pour sa part, le directeur du CNFTPA, Samuel Faye, a rappelé que le centre qu’il dirige va renforcer son positionnement sur les questions liées à la promotion d’une économie bleue durable au Sénégal et en Afrique. Pour rappel, l’économie bleue est considérée par l’Union africaine comme “le développement économique durable des océans utilisant ce genre de techniques comme un développement régional intégrant l’utilisation des mers et des océans, des côtes, des lacs, des fleuves et des eaux souterraines à des fins économiques, notamment dans la pêche, les mines, l’énergie, l’aquaculture et le transport maritime, tout en protégeant la mer pour améliorer le bien-être social’’.