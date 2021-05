Ça sent le roussi pour la paisible entente au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Au moins dans la région de Kaffrine où le maire socialiste soupçonne un coup bas d’un allié du parti au pouvoir.

La bataille de Kaffrine est en bonne voie. Cela, au détriment de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans la perspective des élections locales prévues en janvier 2022, la coalition présidentielle est en passe de se fissurer dans cette région au cœur du Sénégal. En cause, une concurrence entre l’actuel maire Abdoulaye Wilane du Parti socialiste et le ministre de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement, Abdoulaye Sow, du parti au pouvoir. Et dans cette course à la direction de la municipalité, l’’’apériste’’ vient de bénéficier d’un soutien de taille.

En effet, la coalition BBY, élargie aux partis alliés de la mouvance présidentielle de Kaffrine, s’est réunie hier en Assemblée générale pour ‘’renouveler sa confiance au chef de l’Etat, le président Macky Sall, pour les multiples réalisations à caractère social, industriel et infrastructurel dont a bénéficié le département de Kaffrine et sa population’’.

Sauf que par la même occasion, les coalisés s’en sont pris au maire, après sa dernière sortie très critique à l’égard du président de la République et de ses alliés au sein de la majorité présidentielle.

Sans le nommer, 31 signataires de la majorité des partis réunis au sein de Benno Bokk Yaakaar s’en sont pris à Abdoulaye Wilane. Militants de Rewmi, du Parti socialiste, de l’APR, etc., sont unanimes pour dire que ‘’la coalition BBY élargie aux partis alliés de la mouvance présidentielle ne saurait tolérer qu’au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, qu’un responsable, en mal de popularité, obnubilé par la reconquête d’un leadership et d’une représentativité à la base qu’il a perdue, puisse continuer à s’attaquer indûment au président de la République. Ces attaques ou diatribes insidieuses, actes éhontés de plus dans la panoplie de ses diarrhéiques pamphlets, géométriquement et opportunément lancés contre le président Sall, sonnent comme un appel du pied d’un desperado au crépuscule de sa vie politique, parce que se noyant en pleine mer sous l’effet des vagues du renouveau politique enclenché depuis 2012 et qui ne lui laisse aucune chance’’.

En langage apolitique, les alliés ont choisi de ne pas suivre le maire de Kaffrine, coupable d’une sortie inacceptable lors d’un ‘’Ndogou-débat’’ organisé la semaine dernière.

En effet, le porte-parole du PS avait saisi l’occasion pour fustiger un agenda caché du parti au pouvoir dans sa localité : ‘’Le président de la République n’a qu’à parler à ses ministres. Il faut qu’ils respectent le principe de la libre administration des collectivités locales. Ils ne peuvent pas venir ici et décider de ce qui doit être fait, sans même en parler avec le maire. On en parle entre gens de l’APR au palais, alors que le maire de Kaffrine, qui fait partie de la coalition BBY, n’était pas là-bas.’’

Mais au sein de la coalition, au niveau local, ‘’ces attaques qui portent les empreintes de son auteur, ne sauraient surprendre. Adepte du terrorisme médiatique, il est en porte-à-faux avec ce qui a toujours fait la marque des leaders et responsables du Parti socialiste, parti auquel il se réclame toujours, c’est-à-dire des hommes de mesure et de retenue’’.

Loin de s’en arrêter-là, la coalition BBY élargie aux partis alliés de la mouvance présidentielle de Kaffrine met Abdoulaye Wilane en garde : ‘’Ces actes incohérents et impertinents ne sauraient avoir libre cours en son sein et l’invite à faire amende honorable dans une région totalement acquise à la cause du président de la République Macky Sall.’’

Réelle fronde contre le maire de Kaffrine ou manœuvre politique ? Les lendemains politiques s’annoncent chauds dans cette localité où le président de la République est annoncé au courant du mois de mai.

Lamine Diouf