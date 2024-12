Après son installation lundi dernier à la tête de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a rencontré son prédécesseur, Amadou Mame Diop, hier. Ils ont procédé à la traditionnelle cérémonie de passation de service. Dans une note rendue publique, le nouveau président dit considérer son mandat comme « un sacerdoce et avec toute la mesure qui sied ». Il s’est également engagé « à servir cette institution avec rigueur et responsabilité ».

De plus, il a exprimé son respect à ses prédécesseurs qui « ont contribué à bâtir cette auguste Assemblée. Je puis vous assurer que nous en ferons la Maison du peuple afin que sa voix soit bien audible ».

Il a remercié le président de la République et le Premier ministre pour « leur soutien indéfectible et leur amitié constante, depuis les premiers jours du Pastef, qui me sont précieux. Ensemble, nous avons cheminé dans la détermination pour faire du Sénégal une nation souveraine et un pays prospère afin que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse laisser s'exprimer son plein potentiel ». Il a pris l’engagement de travailler avec ses collègues députés « dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice. Ensemble, en nous inspirant des valeurs de Jub, Jubal, Jubbanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que nous a accordée le peuple ».