À l'origine du penalty égalisateur pour Palace et buteur pour arracher le match nul, Ismaila Sarr, à lui tout seul, a fait perdre le Community Shield à l'ogre Liverpool. Iso prouve ainsi que sa dernière fin de saison en fanfare n'était pas un simple hasard. À 27 ans, âge de la maturité pour un footballeur, il assume enfin son statut de ‘’sniper’’.

Dans le milieu du football, les carrières parsemées de longs moments de disette sont souvent fréquentes. La traversée du désert peut sembler interminable. Mais une fois ces difficultés traversées, on en sort plus aguerri, on devient un tout autre joueur, un peu comme Ousmane Dembélé, ou encore Ismaila Sarr, l'actuel pensionnaire de Crystal Palace, élément essentiel du dispositif d’Oliver Glasner.

Mais Iso a toujours été ce footballeur, percutant, dribbleur, déstabilisateur, en un mot, un vrai poison pour les défenses adverses.

Cependant, la finition, le dernier geste, une passe à la place d'une frappe ou inversement, lui ont souvent fait défaut. La preuve, même si ses statistiques (81 buts et 42 passes décisives en 354 matchs) sont plus ou moins correctes, le Sénégalais a des atouts qu'on ne présente plus afin de largement faire mieux.

Depuis une saison quasiment, on constate que l'attaquant de Palace a changé sa façon de jouer, sa relation avec le ballon, sur le terrain. En un mot, son jeu a atteint une certaine maturité.

Cette transformation d’Iso rappelle facilement un autre footballeur, Ousmane Dembelé. En effet, à l'image du Français, qui d'ailleurs est l'un des grands favoris pour le prochain Ballon d'or, après avoir notamment remporté la Ligue des champions avec le PSG, cette saison, le champion d'Afrique 2021 s'est métamorphosé depuis son retour en Premier Ligue et au club londonien.

Rappelons que jusqu'à un passé récent, l'ancien de l’OM avait cette fâcheuse habitude d'énerver les amoureux du football, tant il était performant pour vendanger les occasions, parfois les plus immanquables. Même s'il semble évident que le coach de Palace, Oliver Glasner, n'est pas étranger à cette transformation du natif de Saint-Louis, il faut peut-être souligner qu'un investissement personnel du joueur y est pour beaucoup.

Ainsi, Iso est en train de montrer l’étendue de son talent et de donner un nouveau souffle à sa carrière. Il fait le geste juste, a enlevé les scories dans son jeu et se montre décisif dans un championnat anglais hyper compétitif et disputé. S’il poursuit sur cette lancée, il va finir par taper dans l’œil des écuries plus huppées que Crystal Palace. Il est devenu plus tranchant dans la zone de vérité. Or, les cadors du championnat raffolent des serials buteurs, en témoignent les sommes folles dépensées pour recruter les Florian Wirtz, Viktor Gyökeres, Benjamin Šeško, Hugo Ekitiké, Marmoush…

La nouvelle dimension du Lion

Iso a vraiment changé. Hier, il l’a prouvé lors du Community Shield. Décisif sur les deux réalisations de son équipe (1 but et à l’origine du penalty transformé par Mateta), il a signé une prestation XXL en mondovision.

Et cette performance est la continuité de sa fin de saison 2024-2025. En effet, lors des sept dernières rencontres disputées par Crystal Palace, l'ailier a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. S'il maintient ce niveau de performance, les Eagles pourraient peut-être prétendre à plus qu'une simple place de milieu de tableau de Premier League.

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, peut se frotter les mains dans l'optique de la prochaine fenêtre internationale qui s'ouvre pour nos Lions, en fin août et des futures échéances. Car, même s’il reste performant, Sadio Mané prend de l’âge et la Tanière a besoin d’un chef.

Justement, Ismaïla Sarr semble avoir bien aiguisé ses griffes et est prêt à rugir.

MAMADOU DIOP