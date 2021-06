Le Parti démocratique sénégalais (PDS) n’entend pas être pris au dépourvu, lors du prochain scrutin local prévu le 23 janvier 2022. La direction du parti a nommé le Dr Cheikh Dieng comme le mandataire national chargé de représenter le PDS auprès des instances étatiques et des organismes chargés de la tenue des élections territoriales.

Dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022, les responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) entendent bien jouer les premiers rôles. Pour éviter toute déconvenue dans la coordination et la préparation des élections au sein des libéraux, la direction du parti a porté son choix sur la personne du Dr Cheikh Dieng, nommé Secrétaire général national adjoint chargé des élections.

Il sera ainsi chargé de représenter le PDS auprès de l’Administration centrale pour toutes les opérations relatives à l’organisation des élections territoriales, a déclaré hier l’ancien président Abdoulaye Wade dans une note parvenue à notre rédaction.

Dans la même foulée, les responsables du PDS comptent redynamiser les activités du parti dans le département de Keur Massar nouvellement institué, à la suite du nouveau redécoupage administratif du 3 juin dernier. ‘’Le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a pris une décision portant nomination d’un groupe de coordonnateurs pour la nouvelle fédération de Keur Massar’’, indique la note. Il s’agit d’un groupe de 16 coordinateurs, peut-on constater à la lecture du document.

Le patron des libéraux a également demandé ‘’aux fédérations et aux sections, conformément aux dispositions du Code électoral qui prévoit la mise en place de commissions administratives et de comités électoraux dans tout le territoire national, de lui proposer les représentants du parti au sein de ces structures respectives, puisque les travaux vont bientôt démarrer’’. Le ‘’Pape du Sopi’’ d’ajouter : ‘’Chaque section et chaque fédération du parti devront proposer des représentants (un titulaire et un suppléant) avant le 16 juin 2021, afin d’assurer au parti une présence effective et permanente au sein de toutes les commissions et tous les comités.’’

MAKHFOUZ NGOM