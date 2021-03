Le Sénégal et le Congo se sont neutralisés, ce vendredi au stade Massemba Debat, à Brazzaville, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2021. Les Lions, qui comptent 13 points, sont assurés de terminer à la première place du groupe I.

L’équipe du Sénégal a été tenue en échec (0-0) par celle du Congo, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021. Les Lions ont été freinés dans leur dynamique de victoire, ce vendredi, après quatre victoires successives. Néanmoins, le Sénégal est assuré de garder la première place de la poule I, avec 13 points. Par contre, le Congo (2e, 8 pts, talonné par la Guinée-Bissau (3e, 6 pts) va jouer sa qualification à Bissau, lors de la 6e et dernière journée. Les Djurtus se sont relancés, grâce à leur victoire (1-3) contre Eswatini, ce vendredi à Manzini.

Ayant déjà validé son ticket pour Cameroun 2021, le Sénégal s’est présenté face au Congo en mode essayage. Le coach Aliou Cissé a aligné un 11 de départ fortement remanié, dans un système inhabituel de 3-5-2. Quatre des nouvelles recrues ont été titularisées. Il s’agit d’Abdoulaye Diallo qui a composé le trio de défense avec Cheikhou Kouyaté et Ousseynou Ba. Dans l’entrejeu, Nampalys Mendy, en milieu défensif, et Pape Matar Sarr ont joué aux côtés de Gana Guèye. Enfin Fodé Ballo Touré sur le côté gauche, était chargé d’animer le jeu latéral, avec Krépin Diatta, à droite. Sadio Mané et Keïta Diao Baldé formait également un duo offensif inédit.

Mais le dispositif mis en place par le sélectionneur congolais, Barthelemy Ngatsono, n’a pas rendu les choses faciles pour ce groupe expérimental de Cissé. Avec leur 4-5-1, les Congolais ont réussi à couper les transitions entre le milieu et les attaquants. Malgré la possession de balle, les Sénégalais ont eu du mal à atteindre la surface de réparation adverse. La ligne médiane congolaise assez haute a gêné les joueurs sénégalais, qui ont tenté de procéder par de longs ballons, sans succès. Il a fallu presque la demi-heure de jeu pour voir les hommes Cissé se présenter devant le portier congolais. La première action dangereuse sénégalaise a été l’œuvre de Sadio Mané (28e). Bien lancé par Matar Sarr, l’attaquant de Liverpool a fait un passement de jambes, crocheté à droite puis tiré sur la transversale.

Du côté congolais, il n’était pas question de prendre des risques, malgré leur situation assez précaire dans la course à la qualification. Les hommes du coach Ngatsono ont été essayé de garder solidement leur bloc défensif et tenté timidement de placer des contres sans réellement inquiéter la défense adverse. Thievy Bifouma a été le plus en vue, du côté congolais. Lors des rares actions offensives congolaises, l’attaquant du Shenzen a donné du fil à retordre à Abdou Diallo.

Malgré les incohérences et le manque de coordination dans le jeu de son équipe, le coach a maintenu le même système. Il a essayé d’apporter des changements, en faisant entrer de nouveaux joueurs. A la 65e minute, Famara Diédhiou a pris la place de Keïta Baldé, transparent, et Abdoulaye Seck a remplacé Ousseynou Ba, puis Franck Kanouté et Abdoulaye Sima ont effectué leur entrée, respectivement à la place de Nampalys Mendy (78e) et Pape Matar Sarr (79e). Malgré ces nouveaux entrants, le score n’a pas évolué. Même Sadio Mané, qui a décroché pour récupérer les balles plus bas, n’a rien pu faire. Les Diables Rouges auraient pu faire le hold-up, à la 79e minute. Malheureusement pour eux, N’dinga a raté sa tête.

Les novices ont joué leur partition

Les novices qui ont démarré le match ont rendu une copie correcte. Les plus remarquables sont le défenseur du Paris Saint-Germain et le milieu de terrain du FC Metz. Abdou Diallo s’est montré rassurant dans l’axe, en compagnie de Kouyaté. Sur les quelques assauts congolais, il a su défendre son camp face au virevoltant Bifouma. Il s’est même permis des remontées pour apporter le ballon aux attaquants. Pour sa part, Pape Matar Sarr, malgré son jeune âge (18 ans), a bien réussi son baptême du feu. Bien remuant dans l’entrejeu sénégalais, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a fait preuve de créativité, en essayant de casser les lignes adverses par ses dribbles et sa bonne lecture du jeu. Son compaire du milieu de terrain, Mendy a aussi fait le Job, sans forcer. C’est le cas de Touré qui a bien couvert le côté gauche, en revenant soutenir Diallo. Il est resté néanmoins discret dans le jeu offensif.

Résultats Burundi - Centrafrique 2-2 Eswatini - Guinée-Bissau 1-3 Cap-Vert - Cameroun 3-0 Congo - Sénégal 0-0 Niger - Côte d’Ivoire 0-3 Mauritanie - Maroc

LOUIS GEORGES DIATTA