La liste des joueurs sénégalais devant prendre part aux rencontres contre le Congo et Eswatini, comptant respectivement pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can-2022, est connue. Le coach Aliou Cissé a élargi le groupe à cinq nouvelles recrues et des retours.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié, hier, la liste des joueurs devant participer aux deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022. Le sélectionneur national a retenu une liste de 26 joueurs pour affronter respectivement le Congo (5e journée à Brazzaville) et l’Eswatini (6e journée à Thiès). Dans ce groupe élargi, le coach a fait appel à cinq nouvelles recrues.

Il s’agit du défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo, celui de l’AS Monaco Fodé Ballo Touré, des milieux de terrain Nampalys Mendy (Leicester) et Pape Matar Sarr (FC Metz) et de l’attaquant du FC Bruges Youssouph Badji.

Le défenseur central du PSG de 24 ans, qui pouvait choisir entre la France et le Sénégal, a finalement choisi la Tanière des Lions. Après avoir fait ses classes dans toutes les équipes de jeune françaises, le natif de Tours (France) est finalement convoqué par Aliou Cissé. C’est la même situation que Mendy et Touré.

Par contre, les deux derniers nommés ont fait leurs premiers pas au Sénégal, en club et dans les sélections de petites catégories, avant de s’expatrier.

Mbaye Diagne et Abdoulaye Seck de retour

Le coach a aussi rappelé des joueurs qui avaient disparu un moment de ses listes précédentes. Il s’agit notamment de Mbaye Diagne qui fait son retour après plus de 20 mois d’absence de la Tanière. Le nouvel attaquant de West Brom, Premier League anglaise, n’est plus revenu en sélection depuis la Ca-2019, tenue en Egypte du 21 juin au 19 juillet. L’ancien attaquant de Kasimpasa est auteur d’une saison 2020-2021 assez remarquable. De retour d’un prêt assez décevant en Belgique au Club de Bruges, le Sénégalais a su se remobiliser et réaliser une bonne entame de saison avec Galatasaray où il a marqué 9 buts en 15 matches du championnat de Turquie. Ses prestations remarquées lui ont valu un transfert en Angleterre pour rejoindre les Baggies sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Avec sa nouvelle équipe, Diagne a inscrit 1 but en 9 apparitions.

L’autre come-back qui retient l’attention est celui d’Abdoulaye Seck (28 ans). L’ancien défenseur du Casa Sport retrouve la sélection nationale, huit ans après sa convocation surprise par Alain Giresse, en 2013. Le défenseur central du club belge d’Antwerp FC avait été sélectionné par le technicien français pour affronter l’Angola (1-1) et le Liberia (victoire des Lions 2-0), en matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014. L’ancien pensionnaire de Diambars n’avait pas disputé la moindre minute avec les Lions.

Absence des expatriés, un risque réel

Malgré le risque de voir certains joueurs expatriés ne pas effectuer le déplacement, car retenus par leurs clubs respectifs, Aliou Cissé n’a convoqué aucun joueur du championnat local. La Fifa ayant assoupli ses règles de convocation des joueurs pour la prochaine trêve internationale, certains clubs européens ont manifesté leur désir de ne pas libérer leurs internationaux. Selon l’Equipe.fr, les joueurs non européens ne seront pas libérés pour les prochaines dates Fifa. ‘’Selon nos informations, ce mercredi, à travers un mail collectif signé à l'unanimité, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (françaises) se sont engagés à ne pas libérer leurs joueurs internationaux n'appartenant pas à une sélection de l'Union européenne, pour la prochaine trêve, fin mars. Le tout, en raison des nombreuses et différentes restrictions sanitaires’’.

Les Cinq nouvelles recrues d’Aliou Cissé

Déjà qualifié, le Sénégal se déplacera au Congo, le 26 mars, avant de recevoir l’Eswatini, le 30 courant, dans le cadre des éliminatoires de la Can-2021. Pour ces deux rencontres, le groupe de 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé compte cinq éléments qui vont découvrir la Tanière, dont trois binationaux et deux produits du football local.

MATAR CISSE (STAGIAIRE)

Pa Matar Sarr, l’empreinte de Génération Foot

Pape Matar Sarr est né le 14 septembre 2002 à Thiaroye. Après son passage au Walidan (un club thiessois) le petit garçon ne va pas tarder à taper dans l’œil des recruteurs de l’Académie Génération Foot, à l’âge de 14 ans. Il va passer quatre années chez les Académiciens de Déni Birame Ndao. Il rejoint finalement le FC Metz, en France, le 15 septembre 2020, pour un contrat de 5 ans, après avoir montré ses talents offensifs en championnat local. Le rejeton du technicien Sidaty Sarr, ancien coach de l’US Gorée, a aussi laissé ses empreintes en sélection U17 du Sénégal. Avec les Lionceaux cadets, il prend part à la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie en 2019, puis au Mondial U17, la même année. Sarr a brillé de mille feux lors de cette compétition où le Sénégal a atteint les 8es de finale. Il a largement participé à la belle aventure des Lionceaux avec ses 3 buts et 2 passes décisives.

Le milieu de terrain messin, spécialiste des balles arrêtées, a fini de mettre tout le monde d’accord sur ses grosses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. A seulement 18 ans, l’ancien pensionnaire de Génération Foot comptabilise 3 réalisations en 15 apparitions et continu d’impressionner le public français.

Abdou Diallo, des Bleuets à la Tanière des Lions

Apres avoir fait ses classes dans toutes les catégories de jeunes de la sélection française, le joueur du PSG va finalement déposer ses valises dans la Tanière des Lions. Le défenseur central de 24 ans est réputé pour son fort tempérament sur et en dehors du terrain. C’est également un joueur intelligent qui possède des qualités techniques et une bonne transmission de balle pour relancer son équipe vers l’avant et casser les lignes. Ayant terminé sa formation à l’AS Monaco, le natif de Tours y a signé son premier contrat pro, en 2014. En manque de temps de jeu, il rejoint le SV Zulte Waregem, en Belgique, la saison 2015-2016. Après deux ans dans le championnat belge, il revient sur le Rocher où il est sacré champion de France en 2017. L’année suivante, il s’engage avec Mayence et se fait remarquer en Bundesliga où il signe au Borussia Dortmund. Diallo s’impose au BVB et, au bout d’un an, il fait son retour en France, sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Nampalys Mendy, la copie collée de Mbaye Niang

Cousin de Bafétimbi Gomis et d’Alexandre Mendy, Nampalys Mendy (28 ans) est un milieu défensif. Déjà, à 18 ans, il avait signé son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco, son club formateur. Arrivé à Leicester City en 2016, en provenance de l’OGC Nice, Mendy n’a pas eu les performances espérées avec le club anglais. Gêné par des blessures, le milieu de terrain d’origine sénégalaise a passé des moments difficiles sous le maillot des Foxes avant de retrouver son niveau cette saison. L’ex-joueur de Monaco avait ouvertement rejeté la sélection sénégalaise, nourrissant le rêve de jouer avec les Bleus. ‘’Je suis née en France, j’ai toujours vécu en France, mes amis sont en France, ma famille est en France. Donc, c’est difficile pour moi de penser au Sénégal. L’équipe de France est mon rêve’’, avait soutenu la nouvelle recrue d’Aliou Cissé. Le natif de La Seyne-sur-Mer, en France, a joué la Ligue des champions en 2016 et l’Europa Ligue en 2017 et en 2018.

Ballo Touré, le Sénégalo-Malien

Également né en France, le latéral gauche de l’AS Monaco a grandi au côté de Kimpembé à Eragny (commune française située dans le département du Val-d’Oise en région Ile-de-France). Fodé Ballo Touré a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain à l'âge de 10 ans. Il a fréquenté à ses débuts pas mal de grands clubs français. Du PSG en passant par Lille, jusqu’à l’AS Monaco, qu’il a rejoint en janvier 2019, le jeune joueur de 24 ans a joué 17 matchs cette saison et réalisé 3 passes décisives. Combatif, aboyeur et physique dans ses duels, il ambitionne de rejoindre les cadors du football européen. Touré avait aussi la possibilité de jouer pour les Aigles du Mali ; c’est le Sénégal qui a finalement gagné son cœur.

Youssou Badji, pur produit du Casa

Né en 2001, Youssouph Badji est un attaquant évoluant au Club Bruges où il a été engagé pour un contrat de 4 ans, en janvier 2020. Formé au Casa Sport, il a participé à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans en 2019, où le Sénégal a terminé vice-champion d’Afrique. Il s’est illustré lors de ce tournoi, notamment en donnant la victoire aux siens face au Ghana, en réalisant un doublé (2-0), ce qui lui vaut la distinction d’Homme du match. La même année, il prend part à la Coupe du monde junior en Pologne. Les Lionceaux ont été éliminés en quarts de finale par la Corée du Sud, après la séance de tirs au but (3-3 ap, 3 tab 2). Cette saison, Badji a joué 22 rencontres et inscrit 3 buts avec le FC Bruges.

LISTE DES 26 JOUEURS : Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France) Défenseurs : Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Abdou Diallo (PSG, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, France) Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (FC Metz, France) Attaquants : Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Krépin Diatta (AS Monaco, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France), Youssouph Badji (FC Bruges, Belgique), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie), Mbaye Diagne (WBA, Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Italie)

LOUIS GEORGES DIATTA