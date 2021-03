En Conseil des ministres hier, tout semblait aller vers les voies et moyens à définir pour que les jeunes Sénégalais puissent trouver de l’emploi.

Le président de la République semble décidé à donner du travail aux jeunes. Ainsi, hier encore, en Conseil des ministres, il a invité le ministre de l’Artisanat, ‘’dans le cadre du renforcement des mesures de soutien à l’employabilité des jeunes, à présenter un projet spécial d’accompagnement et de promotion de l’entreprenariat des jeunes artisans recensés dans chaque filière’’. Il a rappelé au gouvernement ‘’l’impératif d’asseoir l’artisanat comme un secteur prioritaire du développement économique et social du Sénégal.

De ce fait, il considère qu’il est un ‘’secteur vital intégrateur des savoir-faire dans plusieurs filières (couture, cordonnerie, bijouterie, menuiserie-ébénisterie, poterie…) et s’érige ainsi en secteur majeur, porteur de croissance forte et créateur d’emplois décents pour les jeunes (notamment les apprentis) sur l’ensemble du territoire national’’.

Par conséquent, il a instruit le ministre ‘’d’alléger les procédures de formalisation, de formation rapide et de financement de ce secteur’’. En outre, Macky Sall a rappelé la ‘’dynamique de réorientation qui devra être renforcée par un système d’encadrement spécifique des jeunes artisans, mais également par l’intensification de l’édification de sites artisanaux modernes (équipés de matériel de pointe), en vue de la promotion des productions artisanales de qualité dans les marchés nationaux et internationaux’’.

Dans ce cadre, un réajustement de la stratégie nationale de développement de l’artisanat aux nouveaux impératifs en matière de productivité, de "Produire et consommer local" et de création d’emplois jeunes dans une démarche d’identification des potentiels de chaque zone, en termes de ressources propres s’impose.

En outre, il a instruit les ministres de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion, ‘’de finaliser, dans les meilleurs délais, la nouvelle zone de recasement des mécaniciens’’. De plus, Macky Sall attend une identification des structures et entreprises informelles. Il demande une accélération ‘’de la mise en œuvre des programmes et projets d’encadrement des entreprises informelles, afin d’optimiser les interventions de l’Etat destinées aux acteurs, dans le cadre de la relance de l’économie nationale’’.

Il a réaffirmé, en outre, sa volonté de voir se tenir des comités départementaux de développement (CDD) et des comités régionaux de développement (CRD) sous forme de consultation à la base. Ce qui devrait permettre de recenser les besoins des jeunes et d’identifier les potentialités de chaque département. ‘’Ces informations feront l’objet de synthèses régionales qui lui seront adressées’’, indique-t-on dans le document.

Il a également été question, pour le président Sall, lors de ce Conseil des ministres, de parler des derniers développements notés, dans la gestion stratégique des ressources pétrolières et gazières, et de l’accélération de la modernisation des infrastructures portuaires. ‘’Le chef de l’Etat a informé le conseil avoir présidé le jeudi 18 mars 2021 la cérémonie de signature de deux conventions innovantes de concession entre le Port autonome de Dakar (Pad) et des acteurs du secteur privé national, en vue de la réalisation de la base logistique de soutien aux plateformes portuaires et du terminal de gaz liquéfié’’.

Dans ce cadre, il a d’ailleurs invité les parties prenantes ‘’à maintenir l’ancrage d’un partenariat public-privé gagnant-gagnant, basé sur l’innovation, le transfert de technologies de standard international, mais surtout sur l’implication du système de création d’emplois massifs dans le secteur pétrolier et gazier’’. Aussi, a-t-il demandé au ministre du Pétrole et des Energies, en relation avec les ministres concernés, le Cos-Petrogaz et l’INPG, à accentuer, d’une part, la vulgarisation des opportunités de la loi sur le contenu local et, d’autre part, la formation professionnelle aux métiers liés au pétrole et au gaz.

Au ministre des Pêches et de l’Economie maritime, il a demandé ‘’de lui faire parvenir, avant la fin du mois d’avril 2021, le projet de document d’orientation portant stratégie portuaire nationale’’.

Après la ligne de crédit accordé au secteur du tourisme et des Transports aériens, Macky Sall a instruit la tutelle à ‘’intensifier la mise en œuvre des mesures présidentielles d’impulsion de soutien à la relance des activités de l’emploi dans le secteur du tourisme’’. Il attend également la signature, avant fin mars 2021, du Pacte de stabilité sociale dans le tourisme.

‘’Sur la régulation du marché du ciment et l’impératif de stabiliser les prix des denrées de première nécessité, le président de la République demande au ministre des Finances et du Budget et au ministre du Commerce et des PME, en relation avec le ministre en charge de l’Industrie, de veiller à la régulation optimale du marché du ciment’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il a également demandé à leur collègue du Commerce et des PME, ‘’d’encadrer davantage le système de commercialisation de la production maraichère locale (oignon et pomme de terre) en veillant à une régulation optimale afin de garantir aux producteurs locaux des prix rémunérateurs corrects, en cette période de forte demande’’. Et surtout qu’elle veille ‘’à l’approvisionnement correct des marchés en produits essentiels, ainsi qu’à la stabilité des prix des denrées de première nécessité sur l’étendue du territoire national, en perspective de la célébration des fêtes de Pâques et l’avènement du mois de ramadan’’.