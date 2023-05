Au nom du chef de l’État, le Premier ministre a présidé, hier, la 2e édition du Salon sur ‘’Jeunesse emploi et mobilité’’. L'occasion a été saisie par Amadou Ba pour parler des réalisations de son leader dans la lutte contre le chômage et l'emploi des jeunes.

La 2e édition du Salon sur le thème ‘’Jeunesse, emploi et mobilité’’ a démarré hier. Elle a été présidée par le Premier ministre. Pour Amadou Bâ, l’emploi et la mobilité des jeunes constituent un phénomène qui transcende les frontières et les époques. Ils méritent alors d'être compris et abordés de manière attentive et bienveillante.

La mobilité, selon lui, est profondément enracinée dans la nature humaine, vu que de tout temps, les êtres humains ont migré, se déplaçant d'une région à une autre, à la recherche de nouvelles opportunités, d'une vie meilleure, de la sécurité ou pour échapper à des situations difficiles. "L'histoire de l'humanité est parsemée de mouvements volontaires ou forcés de personnes qui ont façonné nos sociétés et enrichi notre diversité culturelle. La mobilité est un moteur de progrès et d'innovation. Les idées, les connaissances et les talents circulent à travers les frontières, créant un échange culturel et intellectuel fécond. Cependant, il est important de souligner que la mobilité doit être encadrée et organisée pour en tirer le meilleur profit. Nos États ont le devoir de mettre en place des politiques de mobilité justes et équilibrées, qui tiennent compte à la fois des besoins des migrants et des intérêts de la société d'accueil", a confié M. Ba.

D'après le PM, l'Afrique est une terre riche en ressources et en talents. Néanmoins, ses jeunes sont parfois appelés à quitter leur pays en quête d'un avenir meilleur. La mobilité irrégulière représente une réalité complexe et multifactorielle, mais il est du devoir des dirigeants de comprendre les causes profondes et d'agir de manière proactive pour y remédier. "En regardant vers le passé, nous pouvons tirer des enseignements précieux dans l'histoire. Aujourd'hui, nous devons puiser dans cet héritage pour promouvoir l’emploi et la création d’emplois au Sénégal et en Afrique. Nous devons investir dans l'éducation et la formation, donner aux jeunes les outils nécessaires pour développer leurs compétences et réaliser leur potentiel. Nous devons soutenir l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable aux petites et moyennes entreprises’’, a-t-il dit.

‘’En encourageant l'innovation et la diversification économique, nous pourrons offrir des opportunités concrètes aux jeunes de nos pays. Pour favoriser la création d’emplois et l’entrepreneuriat en Afrique, nous devons également renforcer notre partenariat avec la communauté internationale. Nous avons besoin de votre soutien pour promouvoir l'accès aux financements, pour encourager les investissements durables et pour faciliter le transfert de technologies. Nous devons également promouvoir une approche holistique de la mobilité. Celle-ci n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité’’, a-t-il ajouté.

Ainsi, ‘’il est essentiel de mettre en place des politiques inclusives, respectueuses des droits humains et favorables à l'intégration sociale et économique des migrants. Dans cette perspective, le président de la République Macky Sall a mis en place des programmes ambitieux visant à former et à créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes témoins de son engagement sans faille envers la jeunesse sénégalaise, une conviction profonde que celle-ci est notre plus grande richesse, notre espoir et notre avenir’’, souligne-t-il. Il a rappelé dans ce sens que Macky Sall, à travers la politique nationale d’emploi, veut trouver des solutions au chômage. Il a d’ailleurs, selon lui, jeté les bases pour le déploiement du secteur privé dans les différents domaines de l'économie nationale.

‘’Ainsi, la Stratégie nationale de développement de l’artisanat, conçue par le président de la République Macky Sall, a renforcé les compétences techniques des acteurs et amélioré la compétitivité des entreprises artisanales. Le développement de la production locale dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire a renforcé la création d’emplois dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Le développement des entreprises du secteur industriel a permis la mise en place d’écosystèmes favorisant la création et la réussite des entreprises locales", a indiqué le PM.

‘’Quarante-cinq milliards entre 2021 et 2022 au profit de plus de 140 mille bénéficiaires’’

En outre, selon Amadou Bâ, grâce à la vision du président de la République, le secteur culturel sénégalais constitue un gisement important pour l’emploi et la création de richesses. Tout comme les emplois sportifs sont en train d’être développés à travers la professionnalisation et l’organisation de grands évènements. En mettant en place ces programmes de création d'emplois, a-t-il renseigné, le chef de l’État a ouvert les portes d'un nouveau chapitre d'opportunités et de progrès pour chaque jeune au Sénégal. "Le président de la République a entrepris des initiatives innovantes telles que l’ANPEJ, le 3FPT, la Der/FR et plus récemment, le Programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’.

Ce programme d'urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes, élaboré en avril 2021, a permis la création d’emplois et l’amélioration des conditions de l’entrepreneuriat sur toute l’étendue du territoire national. Après deux ans d’exécution, le programme a permis de créer plus de 90 mille emplois durables dans tous les secteurs de la vie économique. Il a favorisé la formation de plus de 31 mille jeunes dans divers métiers. Sur cette même période, des financements ont été octroyés aux femmes et aux jeunes, à hauteur de 45 milliards, entre 2021 et 2022 au profit de plus de 140 mille bénéficiaires.

Ce programme de formation et de création d'emplois est un véritable catalyseur de croissance économique et de développement social. En fournissant des compétences adaptées aux besoins du marché du travail, il permet à nos jeunes de se forger un avenir meilleur, de sortir de la pauvreté et de prendre part activement à la construction d'une société plus juste et plus prospère. C’est dire que le Programme ‘Xëyu Ndaw Ñi’ va bien au-delà de la simple création d'emplois. Il incarne un véritable engagement envers l'autonomisation de nos jeunes. Il leur offre non seulement des moyens de subsistance, mais aussi une voie vers l'indépendance, la confiance en soi et la dignité. En les dotant des compétences nécessaires, en les soutenant dans leurs projets entrepreneuriaux, le chef de l’État leur donne les clés pour devenir des agents de changement positif dans notre société", s'est glorifié Amadou Ba.

CHEIKH THIAM