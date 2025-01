Quand sa compagne suédoise a décidé de mettre fin à leur idylle, Mouhamed Thiaw est sorti de ses gonds. Âgé de 28 ans, il exerce des menaces sur celle-ci. Le jeune homme détenait une vidéo de leurs relations sexuelles. Son indélicatesse lui a valu sa comparution, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

C’est lors d’une soirée tenue à Dakar que Mouhamed et Ela se sont rencontrés. Attirés l’un par l’autre, ils sympathisent autour d’un verre et échangent leurs coordonnées. Ce qui ne semblait être qu’une rencontre fortuite s’est rapidement transformé en une relation amoureuse.

Cependant, si pour Ela cette relation est sans attache, Mouhamed, lui, espérait quelque chose de plus sérieux. Lors d’une de leurs multiples rencontres, Mouhamed décide de filmer leur relation sexuelle sans en informer sa partenaire. Au bout de quelques jours, Ela met un terme à leurs relations. Ce qui a poussé Mouhamed à commettre l’irréparable.

C’est ainsi que les menaces de divulguer les vidéos compromettantes sur Internet, notamment sur des sites pornographiques, ont commencé. Pour augmenter la peur chez la dame, il lui fait savoir qu’il est prêt à envoyer ces images à ses amis et même à ses parents. Déterminée à protéger sa réputation et son intimité, Ela décide de saisir la justice.

L'affaire a été évoquée ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Devant les magistrats, Mouhamed Thiaw n'a pas nié les faits de collecte illicite de données à caractère personnel qui lui étaient reprochés. Il a reconnu avoir filmé leurs ébats sans le consentement d’Ela et utilisé ces vidéos pour la menacer. Il a toutefois tenté de se justifier devant la barre : ‘’Nous nous sommes vus à quatre reprises. Lors de notre dernière rencontre, j’ai remarqué une caméra dans sa chambre. Quand je lui ai demandé si elle fonctionnait, elle m’a assuré qu’elle était défectueuse. J’ai alors pensé qu’elle avait pu me filmer à mon insu. Par méfiance, j’ai pris mon téléphone et décidé de la filmer en cachette pendant que nous étions ensemble. Oui, je lui ai envoyé des messages pour la menacer, mais mon intention n’était pas de ternir son image ou de lui soutirer de l’argent. Je voulais simplement qu’elle accepte de me revoir.’’

Ce qui n’a pas convaincu l'avocat de la partie civile qui souligne la gravité des faits. La robe noire dénonce un comportement abusif, soulignant que le prévenu avait accédé au compte Instagram d’Ela, capturé ses contacts et utilisé ces informations pour l’intimider. L’avocat de la partie civile a déclaré : ‘’Il ne s’est pas contenté de la menacer verbalement. Il a clairement dit : ‘Si tu ne viens pas me voir, je vais envoyer ces images à tes contacts.’ Nous ignorons jusqu’à présent si ces vidéos ont déjà été partagées avec ses amis ou si elles circulent sur des sites pornographiques.’’

Le ministère public, convaincu de la culpabilité de Mouhamed Thiaw, a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme. L’avocat de la défense, Me Ndiongue, a plaidé pour la clémence, soulignant que son client n’avait pas agi dans le but de nuire ou d’en tirer un quelconque profit financier : ‘’Mon client est un jeune homme désorienté, qui n’a pas su gérer le rejet. Il a agi sous le coup de l’émotion et de la frustration. Il regrette profondément ses actes et demande pardon à la victime ainsi qu’au tribunal.’’

Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, a reconnu Mouhamed Thiaw coupable des chefs qui lui sont reprochés. Le prévenu a écopé d'une peine d'emprisonnement de deux ans de prison, dont six mois ferme.

