Le Premier ministre Amadou Ba a présidé, hier, un Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2023. En ce sens, il a formulé quatorze recommandations.

L’hivernage de l’année dernière a été marqué par de fortes inondations. Des pluies exceptionnelles ont, en effet, occasionné des débordements dans plusieurs localités du pays, touchant des points névralgiques (centrale électrique de Bel-Air, usine des eaux du Point B, la RN1 et la corniche-Ouest). Cette année également, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), un hivernage très pluvieux se profile.

Ainsi, hier, s’est tenu un Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2023. L’objectif de cette rencontre a permis d’apprécier le niveau de préparation, au regard des prévisions météorologiques, d’identifier les contraintes éventuelles à lever et de formuler les recommandations nécessaires pour renforcer notre résilience face aux inondations.

En dépit de l’’’ampleur et de la constance’’ des efforts du gouvernement, ‘’la fréquence des pluies exceptionnelles notée ces dernières années, du fait du dérèglement climatique, l’expansion urbaine et démographique, ainsi que des agressions constatées sur des voies et exécutoires naturels des eaux pluviales, appellent certes une poursuite des investissements, mais surtout un changement de paradigme’’, soutient le Premier ministre qui présidait la rencontre.

Pour lui, ‘’il est important de prêter une attention particulière à la prévention et de veiller à la bonne exécution, et dans les délais requis, des travaux structurants en cours’’. Ainsi, il invite l’ensemble des ministres concernés à veiller à la finalisation des opérations préhivernales que mènent, présentement, les structures relevant de leurs départements respectifs. Cette même recommandation est valable pour les communes, notamment en ce qui concerne le curage des canaux à ciel ouvert, ainsi que le désensablement régulier de la voirie relevant de leurs compétences et surtout l’enlèvement des résidus y afférents. Amadou Ba rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter l’accompagnement requis.

Il note que le président Macky Sall, lors son message à la Nation du 16 septembre 2022, c’est-à-dire à la veille de la formation de l’actuel gouvernement, a classé la gestion des inondations parmi les priorités des politiques publiques. ‘’Face aux exigences de résilience liées au changement climatique dont les effets dévastateurs affectent nos sociétés aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales, effets qui sont de plus en plus perceptibles, la lutte contre les inondations figure dans l’axe II Capital humain - protection sociale et développement durable du Plan Sénégal émergent’’, dit-il.

Capitaliser et consolider les acquis

Le chef de l’État a tenu à renforcer le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en nommant, auprès de lui, un ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations.

D’après Amadou Ba, le président entend, par cette mesure, capitaliser et consolider les acquis obtenus ces dix dernières années en matière de gestion des inondations. ‘’Grâce à des allocations budgétaires exceptionnelles et des réformes, de grandes performances sont réalisées dans le cadre du Plan décennal de gestion des inondations 2012-2022, avec, notamment, la construction d’ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales, la restructuration de zones inondables et le relogement de sinistrés, entre autres’’, soutient le PM.

Lors du Conseil des ministres tenu le 10 août 2022, juste après les inondations causées par les fortes pluies du 5 août, le président de la République a rappelé au gouvernement ‘’la nécessité d’accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes de l’urbanisme, de la construction, de l’assainissement et de l’environnement, en cohérence avec le Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT)’’.

Les recommandations

Ainsi, en perspective de l’hivernage de cette année, Amadou Ba a formulé 14 recommandations. Le ministre de l’Assainissement devra finaliser et rendre disponible la cartographie des zones inondables au plus tard fin juin 2023. Le ministre de l’Assainissement est invité à prendra les mesures nécessaires pour s’assurer de la finalisation et de la bonne conduite des opérations préhivernales (curage de canaux, faucardage de bassins et réceptacles, entretien de lacs et marigots, entretien et maintenance des matériels et équipements de pompage), au plus tard fin juin 2023.

En troisième lieu, le PM demande aux ministres des Transports terrestres, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales de veiller à l’enlèvement régulier des ordures ménagères, pour éviter d’impacter les réseaux et ouvrages, ainsi qu’au désensablement régulier de la voirie et à la dépose des résidus. Il est demandé aux ministres de l’Intérieur et de l’Assainissement de procéder au recensement exhaustif de tout le matériel de pompage antérieurement acquis et de prévoir un dispositif de ramassage après l’hivernage (le 15 juin 2023 pour le recensement et fin novembre 2023 pour le ramassage du matériel).

Pour le cinquième point, les ministres de l’Intérieur, de l’Assainissement et de l’Urbanisme devront veiller : d’abord, à la préservation des voies et exutoires d’eaux pluviales ; ensuite, à finaliser le recensement des cas d’occupation des voies naturelles des eaux pluviales et des zones basses à Dakar et à l’étendre aux agglomérations urbaines des autres régions ; et, enfin, à assurer un prépositionnement des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés.

Quant au ministre de l’Énergie, il est chargé d’assurer l’installation diligente de descentes électriques pour le pompage partout où c’est nécessaire durant toute la période hivernale.

Des dispositions spéciales pour le Magal et le Gamou

En septième lieu, Amadou Ba demande au ministre des Finances et au ministre de l’Assainissement de diligenter la mise à disposition des moyens prévus dans le cadre de la matrice d’actions prioritaires qui sert également à appuyer des structures comme la BNSP, le SNH, la DPC, l’Onas et l’Anacim, entre autres.

Des dispositions spéciales de gestion des eaux pluviales pour les cités religieuses en perspective du Magal et du Gamou sont prévues. Les ministres de l’Assainissement et des Collectivités territoriales sont chargés de ce point.

Par rapport à la neuvième recommandation, il est demandé aux ministres de l’Intérieur, des Infrastructures, de l’Assainissement, de la Santé et de l’Environnement d’accorder une attention particulière à tous les points critiques jouant un rôle stratégique sur les plans économique, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine.

Ensuite, les ministres des Infrastructures, de l’Urbanisme et du Développement communautaire sont invités à prendre les dispositions utiles pour accélérer les travaux en cours susceptibles d’impacter la gestion de l’hivernage 2023. À défaut, ils mettront en place des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés.

Il est également demandé aux ministres des Finances, de l’Assainissement et de la Jeunesse de procéder, pour la durée de l’hivernage, à un recrutement de volontaires de la prévention et de la gestion des inondations dans le cadre du programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’ et des volontaires du Service civique national.

En deuxième lieu, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Jeunesse devront travailler à développer la culture du risque en matière d’inondations chez les communautés à travers un dispositif de mobilisation, de communication, de sensibilisation et d’alerte précoce. Ils devront accompagner les collectivités territoriales dans l’élaboration de plans de contingence.

Pour la treizième recommandation, Amadou Ba demande au ministre des Finances de renforcer les moyens financiers des structures opérationnelles (BNSP, Anacim, Onas, ADM, Apix) pour améliorer leur niveau d’équipement et leurs capacités d’intervention.

Enfin, des dispositions appropriées devront être prises pour résorber les arriérés de factures dus aux entreprises intervenant sur les travaux de prévention des inondations.

BABACAR SY SEYE